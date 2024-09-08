中非合作論壇吸引53國的首腦共300餘人與會，盛大的狀況讓西方媒體側目，紛紛撰文探討中國在非洲的發展狀況，以及對未來世界強權布局的影響。《紐約時報》認為中國正在打造「發展中國家捍衞者」形象，BBC說中國靠鐵路、債務與軍事逐步控制非洲，RFI表示中國在非洲純粹只是為了鞏固自己的國家安全目標，甚至還有媒體認為中國是透過滿足非洲領袖虛榮心，用表面的平等與不說教，來爭取非洲國家的支持。

西媒戴着有色眼鏡觀察中國早已是不爭的事實，但西方可曾想過，歐洲殖民非洲數百年，為何勢力逐漸衰退，反倒讓中國後來居上，成為整個非洲的第一大貿易夥伴？中國到底做對了甚麼？而歐美又做錯了甚麼呢？1415年起，歐洲國家便不斷向非洲殖民，甚至演變至七大列強瓜分非洲，歐洲人經營非洲超過600年。但這600年歐洲人想的並不是逐步提升非洲人的生活水平，而是如何滿足自己的利益，所以非洲殖民史充滿暴戾與掠奪，非洲原有的文化被破壞，人民被視為奴隸，小量的基礎建設不過是方便殖民統治者更進一步的搜刮。而等到二戰後非洲獨立運動興起，歐美表面上給予這些國家協助，實際上不過是在扶植傀儡，讓這些代理人繼續幫助自己吸血。

也因為將非洲視為落後的殖民地，所以標榜人權平等的歐美，實際上根本看不起非洲人，而以指導者自居，對非洲國家頤指氣使，彷彿仍是奴隸的領主，試問你是非洲人，你願意忍受這樣的對待嗎？中國在非洲發展當然也是為了自己的利益，但中國盡力做到平等，也不說教指摘，而是尊重諒解，從而獲致成功。高高在上的歐美貴族若不放下自己的虛驕之氣，只有離非洲愈來愈遠。