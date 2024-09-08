根據黑格爾的辯證法，任何事物都有正反兩面，看問題既要看正面，也要看反面。這幾年已經取消的中學通識科，強調要教導學生從不同角度分析事物，嚴格來說就是用辯證法。這種論證方法表面上似乎有助培養學生獨立思考的能力，卻也衍生出不少問題。

比方說，一件事的影響通常有兩面，但很多時候還是可以分出是非對錯的。辯證法過分注重調和，看上去很客觀、面面俱到，卻也容易出現混淆對錯的價值判斷，讓人覺得有些事情可以用「有好有壞」來下定論，慢慢就喪失了基本的原則。

以早前港大校政風波為例，事件擾攘多時，政府6月成立調研小組介入調停，小組日前宣布促成一個雙方均同意的方案，令這座百年學府在9月開學之際回復正常運作。有些評論文章竟然稱讚政府果斷介入，維護了港大的金漆招牌，對香港打造成高端人才集聚城市具有積極意義。這種說法顯然是要引導市民看到事件積極的一面。不過，這依然改變不了一個事實，就是事件已令港大管理層分裂，嚴重影響日常管理，對港大的破壞絕對大於一切。

令人驚訝的是，過去一年輿論界不時出現類似的思維，例如上半年港府計劃推出垃圾徵費，觸發市民強烈反對後宣布暫停，不少人讚揚有關做法體現了尊重民意；港大經管學院早前爆出留學生利用假學歷入學，又有人稱讚學院主動揭露黑中介問題，顯示香港高等教育界的專業，讓外界對香港的大學更有信心云云。這些說法皆是濫用辯證法，把白事當成喜事來辦。但喪事終究是喪事，大大小小的壞事被扭曲說成是好事，也改變不了事實的本質。建制派固然要支持政府，但更需要客觀看待問題，這樣才能根本性解決問題。