正論：中小企藥石無靈　執十間難開一間

面對「經濟轉型」，港產官僚高喊「店舖執十間開十六間」，叫人要懂變求變，自我感覺良好。惟官僚高薪厚祿，自然不明白中小企朝不保夕的徬徨悽愴。有立法會議員引述中小企稱，目前銀行收緊銀根，周轉不靈的情況比比皆是，「藥丸已救不了大病」，要求政府大手大腳拆牆鬆綁，真正搞旺個市。

有三十多年歷史、全港有多間分店的舒適堡健身中心全線暫時停業，牽一髮動全身，除了健身教練及職員突然失業，連MPF也不保，消費者也是血本無歸。消委會至今接獲至少521宗有關投訴，涉及總金額逾1,700萬元。連「龍頭」大店都執笠收場，其他小本經營恐怕更加難捱。更不必說，零售餐飲業皆在吊鹽水，結業比開業多得多。「小紅書」有內地旅客拍下尖沙咀加連威老道一帶慘烈情況，過去車水馬龍的遊客區，現在即使在日間繁忙時段也是靜英英，多達三十多個街舖空置招租，情況前所未見，慨嘆今日的香港已非昔日的香港。

連旅客都有此感嘆，香港人的感受必定更大。君不見，街坊老店接連「光榮結業」，連鎖式的家品店、琴行等也紛紛減少分店數目。這些都是肉眼可見的「前台」情況，其他並非站在最前線的中小企同樣告急，物流、貿易等公司生意奇差，就算不至於執笠，也不斷縮減開支。高官只知「唸口簧」和「家長式」唱好香港，反斥市民不夠樂觀，叫人要積極自強。這些「阿媽係女人」的道理誰人不懂得說？針不拮到肉不知痛，夏蟲不可以語冰，飽漢當然不知餓漢飢。

立法會議員直指不能坐以待斃，不能任由香港變成死城。不少中小企流動資金緊絀，雖然銀行在融資方面已有些微放寬，但仍遠遠不足，「藥丸」救不了「大病」，未來幾個月是關鍵時期，港府不能一味研究諮詢，必須果斷拿出實際措施救市。例如香港是步行城市，但現時滿街吉舖難以招客，建議放寬尖沙咀栢麗大道做露天茶座。若政府在每方面都能放鬆一點，必定可以帶旺人流，認為事在人為，政府有心根本不難做到。

議員所言非虛，當遊客區也是十室九空，旅客對香港留下一個怎麼樣的印象，想也想得到。沒有街舖，沒有人流，沒有氣氛，旅客自然不願消費。搞旺個市並非搞幾次所謂的盛事便能了事，偏偏港官來來去去只有這些招式，自己也不知懂變求變為何物，卻一味教訓別人，簡直就是何不食肉糜的現代版。更遑論針對中小企的支援措施杯水車薪，光說不練，例如金管局和銀行公會成立的「中小企融資專責小組」一味探討復探討。中小企猶如涸轍之鮒，待得引來西江水打救，早已渴死了。

要真正對症下藥，首要是港府必須正視問題，不要再自欺欺人盲目唱好。與此同時，港府必須拿出切實可行之法振興市道，一方面要在經濟上為中小企提供緊急支援，另一方面是真正帶動人流搞旺個市。機不可失，時不再來。再不在關鍵時期下猛藥，再拖下去恐怕藥石無靈，全城休矣。