《港區國安法》頒布實施4年，中央抓得很緊，也很有效，港英餘孽、外部勢力、反中亂港集團長期蔑視中國香港國家安全、搗亂破壞的局面已根本扭轉，現在香港社會無人敢再對國家安全問題胡說八道、動手動腳，只有美國及西方還指手畫腳、攻訐誣衊。

在中央領導下，特區政府已在社會各個領域落實國安工作，然而問題依然不少。中央對香港國安形勢的判斷是：「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」。這個「暗流」和「根源」，都和香港司法領域根深柢固的問題有關，都和《港區國安法》剛公布時就準備實施的司法改革「無疾而終」有關，都和司法領域人員的國安教育、整頓考核沒有到位有關，香港特區的管治人員、工作人員、教育領域人員，都在開展剛性國安教育和考核，惟司法領域還是世外桃源，司法人員似有「遺世獨立」的特權。

這樣的後果，已經從黎智英聘用英國大狀替其國安案件辯護，律政司三度敗北；黑暴「港獨」歌曲《願榮光歸香港》，高院一度拒絕批出禁制令；以及早前陪審團在法官「引導」下，裁定「屠龍案」6名被告無罪等案件上顯示出來，活脫脫的「暗流湧動」、「根源未除」！

以英國殖民統治香港150年，整套英倫法律管治香港150年，香港司法領域中人對中央頒布實施《港區國安法》心生抗拒是絕不奇怪的，誰也不能指望他們會心悅誠服、順順當當執行《港區國安法》——這項他們打心裏就不習慣、不認識的「大陸法律」。但是改朝換代了，《港區國安法》應形勢需要頒布了，他們要想繼續捧司法飯碗就要順勢而為，就要有一番思想改造、認知轉變，在辦理國安案件時就要以充分正確的對國安法的認知辦案。要做到這點，光靠他們自己是不行的，要靠國家和特區政府有組織、有要求的剛性學習考核，方可上崗辦案，此事不可再拖也。