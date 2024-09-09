樹倒猢猻散。烏克蘭外交部長庫列巴請辭，加上早前辭職的兩名副總理、戰略產業部長、司法部長和環境部長等5人，已有至少6名部長級官員辭官。此前亦有連串官員被解除職務，包括副總理兼臨時被佔領土重返社會部長韋列舒克等。在俄烏戰爭仍在持續之際，烏方出現大規模人事變動，當然不尋常，也絕非好事。

事實上，俄烏戰爭開打以來，烏克蘭皆落於下風，早前突襲庫爾斯克得手，看似立下奇功，但只是俄軍一時疏忽所致，加上烏方以美國武器首次打擊俄國本土，的確起了先聲奪人之效。外界以為烏軍忽然神勇，原來只是虛火，現已無以為繼。庫爾斯克的烏軍猶如釜中之魚，名為佔領，實則既無法前行，又難以退下，俄軍則加強火力集中攻擊烏東。

澤連斯基政府此時人事大變動，大有集體跳船意味。所謂春江水寒鴨先知，一眾高層自然知道這樣打下去只有死路一條。最致命是烏方急欲扭轉劣勢，不斷向美國施壓，要求提供遠程導彈直指莫斯科。惟美國國防部長奧斯汀明言，即使烏克蘭使用美國提供的武器對俄羅斯進行遠程打擊，亦不會扭轉戰局，只肯承諾再向烏克蘭提供2.5億美元的軍事支援。

很明顯，美國不希望讓烏克蘭擴大戰事範圍，儘管庫爾斯克是俄羅斯領土，但始終只是人煙罕至的外圍地方而非核心地帶。一旦澤連斯基得到遠程導彈並直轟莫斯科軍事設施，肯定會釀成一發不可收拾的後果。美國再提供2.5億美元軍事支援，目的是要烏克蘭維持現狀，將戰事捱至大選之後，而不是弄一個第三次世界大戰出來。特朗普一再表明要結束俄烏戰爭，拜登政府則想將膠着的戰局維持到賀錦麗當選為止，澤連斯基只能空着急，大換血也無濟於事。