究竟舉國體制有何優點，且看中國高速鐵路的發展便知道。在神州大地，高鐵的路線星羅棋布，其中有94%都是虧本的，但不打緊，因為有幾條路線仍能錄得利潤，單憑只佔6%的繁忙路線，便足以扭轉乾坤。2023年，國鐵集團總收入為1.25萬億元（人民幣‧下同），淨利潤為33億元。

國鐵集團這麼大的架勢，全年卻只取得約30億元利潤，表面看來，似乎很划不來，但整盤數可不是這樣算的。中國高鐵遍布大江南北，大大方便了旅客往來，所帶動的各種效益，實在無法估量。

一位30歲出頭的青年回憶起大學年代，他說每年春節都要由瀋陽乘火車回老家度歲，那時候尚未有高鐵，火車十分擠迫，別說臥鋪是一票難求，就連座位票也買不到，即使出盡渾身解數，能夠搶到手的，往往只是一張企位的火車票。他唸的大學距離家鄉遙遠，在火車上要站立11小時才能到達，抵埗時，雙腿已像是跛了一樣。這種煎熬每年要重複一次，如今想起來，猶是不堪回首。

今日中國的鐵路系統，變化可謂翻天覆地。去年春運期間，不少來自西方的網紅到中國鐵路站作實測，發覺在最繁忙的時段，列車每兩分鐘便開出一班。他們笑說，沒料到中國高鐵的班次，竟然比歐美大城市的地鐵更頻密。時至今日，中國人為了回鄉省親，要在火車上站立十多小時的日子，大抵已是一去不返。如此巨大的轉變，卻只是在10年之間完成，這番成就怎不教老外們瞠目結舌？

經營鐵路生意，往往就是靠「拉上補下」，如果中國不是一個大國，如果不是依靠舉國體制，試問中國人的生活條件，能有這般急速的正面變化嗎？