東方經濟論壇在海參崴舉辦，俄總統普京親自與會，還語出驚人地聲稱，他希望美國民主黨總統候選人賀錦麗當選，因為她的笑聲具有「感染力」。

普京這句明顯的玩笑話，卻被「天空新聞」拿來大做文章，它指有鑑於美俄關係如此糟糕，普京應知他對美國總統候選人表現出任何形式的支持，都有可能損害此人在11月的選情，而非提振其選情。這可能是普京聲稱支持賀錦麗的目的，其實普京內心比較希望共和黨的特朗普當選。天空新聞還進一步解釋，普京之所以比較傾向特朗普當選，可能是因為特朗普主張減少軍援烏克蘭，會讓俄軍在戰場上更具優勢所致。

賀錦麗的笑聲早就是這場選戰的話題之一，特朗普甚至還給對手取了個綽號：「大笑賀錦麗」，批評她笑起來像個瘋子。而支持賀錦麗的媒體也予以反擊，宣稱賀錦麗的笑聲非但不是弱點，反倒是她的秘密武器。普京顯然是在這個基礎上乘機嘲諷了賀錦麗，而天空新聞居然緊張到趕緊拋出陰謀論，真的是皇帝不急急死太監。

事實是，美國對烏克蘭的援助已經捉襟見肘，無論未來誰當選總統，都不可能再像拜登這樣大舉向烏輸血。只要俄烏戰爭沒有在拜登任期內結束，下一任美國總統都勢必要盡快為這場戰爭畫下句點。就此論斷普京傾向誰接任美國領袖，不僅失之偏頗，也將普京與國際局勢看得太簡單了。

反倒是天空新聞搶先跳出來「闢謠」，讓人看清這家英國媒體對特朗普當選的憂慮。眾所周知，特朗普向來要求盟友負擔更多責任，若真由他二度上台，勢必會對英國搖搖欲墜的經濟雪上加霜。明明是自己恐懼特朗普復辟，卻繞着彎子暗批特朗普是「俄羅斯同路人」，這一招也真陰險得很。