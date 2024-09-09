港府近年求才若渴，除了有高才通計劃吸引高端人才，亦在去年推出建造業和運輸業的輸入勞工計劃。但有建造業工會近來接獲逾百外勞求助，聲稱被管理公司剋扣一半人工，更被扣起銀行卡和強迫加班，反映上有政策下有對策的問題依然存在。

經濟學上有所謂尋租的概念，意指由政府行為而產生的額外收益，會有人去賺取差價。例如政府限制的士牌照數量，有人會借此賺得取牌照的額外收益；又如一個市值一萬元月租的舖位，政府以一千元放租，黑社會就會以收「陀地」的方式奪得這個差價。香港建造業工人每月的收入約有3、4萬元，廣東建築業平均月薪只有9,000元人民幣左右，兩地薪金明顯有差距。港府為了保證外勞不會壓低本地工人工資，要求外勞的工資不能低於本地同等職位的中位工資，這就產生了尋租空間。

現時本港建造業輸入外勞，一般要內地勞務公司在內地招聘工人，來港後由港方的管理公司安排食宿交通，這兩層中間人剛好可以賺取差價。比方說，外勞來港工作，合約寫明月薪3萬多港元，但到手只有1.4萬至1.6萬元人民幣。這個數字仍比內地建築業的月薪高，顯然是中間人已計算好，認為給外勞的工資已足夠，自己賺取了超額的部分。

話說回來，外勞的合同是與僱主簽訂的，並無規定一定要住管理公司宿舍。外勞月薪3、4萬元，比本港僱員工資中位數約二萬元高一大截，完全有能力自己解決食宿交通，毋須管理公司代勞。可見中間人食水太深，某程度上打擊了香港的形象。尋租是正常的經濟現象，但輸入外勞是政府應行業的要求而為，若最終嚇得外勞不敢來，將造成全盤皆輸局面。政府必須思考如何解決這個問題。