上回講到，以色列視去年10月的哈馬斯突襲為「911」恐襲翻版，師承當年美國先後發動阿富汗及伊拉克戰爭的手法，以復仇與反恐為名，在加薩、約旦河西岸，以至黎巴嫩、敍利亞和伊朗等多國輪流大開殺戒，視國際法與盟友的勸告如無物。但以色列忘了自己並不是美國，兩國的政治、經濟和軍事實力都相距甚遠，最終導致現時經濟面臨崩潰、外交眾叛親離、政府隨時倒台的內外嚴峻困局。

猶太人除了大多有錢和擅長做買賣，也出名聰明及重視教育和科研工作。全球許多知名科學家、創科企業家和大學研發機構，都是猶太人或涉及猶太資金。在之前十餘年相對和平穩定的國內環境下，以色列政府大力鼓勵這些海外猶太科學家、企業家和資金回流本國發展，再加上美國的科技進出口政策支持，促成了以國近年的經濟增長和轉型，尤其在孕育初創企業方面表現出色，與周邊國家戰火連綿、民不聊生的狀況大相逕庭。

然而，這個花了十多年時間努力經營的經濟及科技發展成就，已被歷時11個月的以巴戰爭近乎摧毀。以色列的GDP一度急跌接近兩成，據報有多達70%的初創企業經已倒閉，相關海外資金大量流出，不少擁有雙重國籍的猶太人為了逃避戰火或兵役而離開以色列。

美國政府當年為了應付阿富汗及伊拉克戰爭，亦被迫大舉發債及造成一些經濟問題，但同時刺激了當地的軍工相關產業，保障了美國的長遠石油利益，不少美國企業亦從兩國的重建工程中獲利。但以色列卻沒有這方面的戰爭回報，許多武器彈藥都要從美西方進口，即使是「友情價」亦費用不菲，石油與重建利益以方也是沾不上，在經濟上和政治上都是有輸冇贏。