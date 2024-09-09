俄烏戰事持續，俄羅斯近日發射多枚導彈，加強打擊烏克蘭城市及基礎設施。美媒上周五報道，伊朗已向俄羅斯運送數百枚短程彈道導彈，用於烏克蘭戰場。事實上，伊朗向俄羅斯運送導彈及無人機，已不是甚麼秘密；而北韓向俄羅斯源源不絕運送炮彈，亦是不爭的事實。然而，伊朗援俄攻烏，美國及歐洲國家就呱呱大叫，又話要制訂政策應對，又擬嚴厲制裁德黑蘭；可是對住北韓，頂多「譴責」，再祭出北韓違反聯合國禁止平壤出口武器的決議，破壞了全球防止武器擴散的努力云云。

冇計啦，鬼叫北韓領導人金正恩向來我行我素，特立獨行，完全當你西方國家和美國冇到，咁多年嚟任由美國等不斷警告和制裁，金正恩就係睬你都傻，核武照研發，導彈射完又射，看你奈得老子何！呢，美國和南韓日前在美國國務院大樓舉行美韓外交國防延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第5次會議，兩國一致認為北韓有可能在11月美國大選前後進行第7次核試，又或者是發射洲際彈道導彈，發動嚴重挑釁；美韓對此惶惶不安，重申一旦北韓對南韓發動核攻擊，美國將動用一切國防力量反制，北韓政權此後將無法存續。

與會的南韓外交部副部長金烘均表示，北韓不斷發展核武和導彈，近期也對南韓發動全球定位系統（GPS）干擾並空飄垃圾氣球。他同時指出，可以肯定的是，北韓動用核武時會面臨立刻、壓倒性的反擊，北韓政權之後將無法存續是美韓的堅定立場。嗱！南韓示範了何謂「狐假虎威」，而美國則一味上演「狼來了」！金正恩挑通眼眉，知道老美講就天下無敵，明知美國身嬌肉貴，聲大大冇貨賣，金正恩勇者不懼，老美吹佢唔脹！