產評：中港股弱情何堪　精準救市挽信心

雖然從美國最近公布的就業數據可見，聯儲局加息抗通脹的目標已經收效，9月減息的機會甚大，只在於減四分之一厘或半厘。從美股近期大幅波動可推斷，眼見美國即將步入減息周期，美元好大機會持續轉弱，部分資金已開始減持美股，另覓出路。同時，估值低迷的中港股市仍未見大起色，資本市場長期陰乾的局面，對於提振經濟的任務，可謂百害而無一利。力挽市場信心，改變市場悲觀預期，乃十萬火急，兩地當局得盡快加強力度精準救市，將資本市場搞起來，重新啟動股市的融資功能，穩增長始能事半功倍。

內地公布的最新通脹數據顯示，物價仍低迷，反映今年以來當局推出眾多提振經濟的措施，卻至今仍無法刺激內部需求。居民有錢都寧願放銀行，不願消費，更不願再投資。嚴監管下，資本市場就連正常的套戥交易都受限制，滬深股市非但不斷下跌，成交亦大幅縮減。如此狀況下，外資過門而不入，誰願踏足「股市沼澤」？長此下去，低通脹過渡成通縮的話，這場信心戰只會愈來愈難打；空有大市場卻沒能撬動需求的話，更大的市場也是徒然，更反成負累，後患無窮。

再看香港，中資股估值低迷乏人吼，是拖累市場氣氛的重要原因。單靠北水撐場，不可能長期支撐大市，故見第三季港股明顯是「陰乾」格局，與A股的大弱勢可謂同病相憐。問題是內地經濟還有製造業和出口業支持，但作為國際金融中心的香港，股市積弱變相趕客，任政府如何自彈自唱，亦難令市場氣氛改善。更令人擔心的是，金融一脈無起色，樓市、奢侈品、專業服務等百業受拖累，企業無法在港股以理想估值融資，求去也是可理解。試問香港若「聚不到財」，經濟怎樣會好？

中港股市弱勢如是，教長年捧場的投資者情何以堪！美國即將啟動減息，資金流向到了拐點，實乃中港股市謀突破的好時機。近日內地當局陸續公布進一步開放市場的措施，港股亦多了大型中企展開新股招股活動，消息面不差。昨日收市後傳來內地第一大電商平台股阿里巴巴獲納港股通，即可迎來北水進場。要知道，2020年底至2021年初，港股由大熱突然走進「急凍倉」，展開大型調整市，至今尚未完結，正是由阿里旗下螞蟻集團的滬港上市計劃撻Q並觸發一連串反壟斷調整而開始。今次阿里先是被市監局評為「三年整改完成」，繼而獲當局開閘北水進場，是否見底信號，能否協助釋放優質中國資產需求，從而撬動整體中國資產估值走出低潮，不宜過度期望，但有希望也總好過無望。

香港對於中國推動人民幣國際化的戰略意義甚大，但香港沒有工業，經濟是靠「貨如輪轉」，賺取服務費來搵食，有人流、物流、資金流，經濟自然會活起來。偏偏如今地產業半生不死，旅遊、零售、餐飲等行業未復疫前舊觀，不少中小企水深火熱，年關不知如何跨過。此時此刻，沒有其他比引資激活股市，打通融資脈絡，提振市場人心來得更重要！