現今世界兩場地區大戰，性質都不一樣。烏克蘭戰爭是純為利益，以色列與巴勒斯坦之戰則是為了宗教。為利益，美國與北約在形勢不利之時可以暫退。烏克蘭涉及利益遠大於阿富汗戰爭，故此，美國與北約依依不捨，還在僥倖求勝。可真的要暫時停火和談撤軍，一如特朗普所言，也非意料之外。

以巴之戰，在巴勒斯坦是土地與利益之爭，但在以色列卻是宗教信仰。猶太復國主義者堅信這是他們的神指示他們戰爭，也庇佑他們的戰爭。他們必然勝利，不惜犧牲，因為是神挑選了他們，在世間萬族中屬唯一者。由於宗教因素，所有國際和人為的法律他們都可不遵守。猶太教便包含種族主義、種族清洗的因素堅持這樣的宗教。以色列不知會戰敗，敗亦不退，期望奇迹。

正因如此，以巴之戰不會停止，內塔尼亞胡代表的極右政權、極右猶太復國主義在以色列內外的勢力是會死戰到底。今次已是他們可趁機佔據整個迦南之地，把巴勒斯坦人滅絕驅趕，所以他們求的是現有巴人城市社區完全毀滅，水電道路種種基礎建設都破壞掉，把巴人所居之地變成荒野，猶太殖民者便可重新建立僅限於猶太人的村莊、城鎮。對他們來說，當前戰爭的目標便是迦南之地的完全佔據，並與周邊國家構築無人區的緩衝地帶，連一直以來的巴勒斯坦居住區作為以色列廉價勞動力來源的現況也取消。最近，以色列在禁制西岸佔領區巴勒斯坦人進入以境內作臨時工，反而招聘印度勞工來替代，已顯示出以色列政府的新政策傾向。

以色列不會戰敗並不是因為神偏幫他們，而是有美國和西方政權全力支持。烏克蘭是俄羅斯與北約之戰，巴勒斯坦亦是以色列挾持美國及部分西方國家來與地方武裝作戰。伊朗不願意直接參與，避免觸發如烏克蘭代理人之戰，只用地方武裝來消耗以色列，消耗美國。以色列的戰略是逼伊朗參戰，從而發動美伊之戰，以比烏克蘭戰爭更殘酷的形式打擊伊朗，打擊所有不附從美國和以色列的中東國家。這應不是美國本意，但為以色列所挾持而無奈從之。

烏克蘭戰爭與中東大戰便摧毀歐洲、俄羅斯、中東與伊朗的復興與發展之途。猶太主宰的美國便更鞏固其世界霸權，餘下只欠中國。中國便是這個邪惡世界秩序的最後障礙。兩場大戰之後便是中國。