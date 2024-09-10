隨着中國和非洲的合作關係愈來愈緊密，美西方的酸葡萄心理也愈來愈扭曲。近日在北京舉行的中非合作論壇，除了與台灣有邦交的伊斯瓦蒂尼缺席，其餘53個非洲國家共濟一堂，盛況空前。對此，西方媒體自然又是十分不爽，冷嘲熱諷有之，唱衰抹黑有之，挑撥離間有之，將酸葡萄心理發揮得淋漓盡致。這就對了，凡是美西方不喜歡的事情，中國愈是應該堅持。

這些年美西方給中國扣上「新殖民主義」大帽子，指摘為非洲國家製造「債務陷阱」。明眼人都知道純屬胡說八道，中國對非洲所有援助都不附加任何政治條件，所有投資與合作都是建立在平等互利的基礎上，與美西方的自私自利根本是兩回事。截至2023年底，中國對非洲直接投資存量超過400億美元，中非貿易總額更達到2,821億美元的歷史峰值。目前52個非洲國家與中國簽署了「一帶一路」合作備忘錄，中資企業在非洲各國累計參與新建和改造鐵路超過一萬公里、公路近10萬公里、橋樑近千座、港口近百個、輸變電線路6.6萬公里、骨幹通訊網絡15萬公里。

西方又為非洲做過甚麼？只有破壞，沒有建設。非洲國家之所以普遍貧窮落後，正是因為長期受到西方奴役和掠奪。有位非洲國家首腦曾一針見血指出，西方國家利用奴隸制、殖民主義掠奪非洲自然資源，導致其陷入貧困；西方帝國主義、恐怖主義和內部武裝衝突又接踵而至，造成諸多嚴重後果，移民危機的加劇是其中之一。

事實上，西方從來沒有尊重非洲，更從來沒有關心非洲利益，美國前總統特朗普甚至以「糞坑」形容部分非洲國家，將西方的傲慢與偏見暴露無遺。直至近年，眼見中國在非洲的地位和影響力不斷提升，美國才開始緊張，聲稱要修補與非洲的關係，但依然口惠實不至，一切都是空談。正所謂，心胸決定格局，老美壓根兒瞧不起非洲人，怎麼可能真正幫助他們？

事實勝於雄辯，誰在幫助非洲，誰在利用非洲，非洲人看得清清楚楚。美國與非洲的貿易額一年只有區區數百億美元，直接投資更是無法與中國相提並論，遑論為非洲提供無私援助。既捨不得花錢，又想充當世界老大，既不願意幫助非洲，又想對非洲指手畫腳，老美如意算盤無疑打得很響，可是非洲人並不愚蠢，豈會任其擺布。