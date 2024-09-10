巴黎殘奧運動會剛結束，總獎牌數的頭三位是中國、英國和美國。這三個國家取得的金牌數目依次為：94面、49面、36面。在巴黎奧運會上，中美兩國的金牌數目是一樣，同為40面，若論總獎牌數目，美國更是力壓中國，位列第一，但何以到了殘奧運動會，美國的成績卻被中國拋離，甚至就連英國也不如？說穿了，當然不是美國傷殘運動員的潛質不如中國、英國，而是因為美國政府以至整個社會都十分功利，健全運動員商業價值高，便投放大量資源作培養，相對之下，傷殘運動員能夠創造的商業利益不大，即使在比賽中奪得獎牌，社會上也未必有太多人注意，故此也就聽之任之，華盛頓政府只作象徵式的支持便算了。

近年中國的健全運動員屢創佳績，體育明星一一冒起，很多喜歡抹黑中國的人便說，那只是北京的面子工程，中國政府並非當真重視體育發展，然而觀乎現實，卻並非如此。世人對殘奧運動會的重視程度，遠不如正式的奧運會，若然中國發展體育，純粹是為了面上有光，大可以將資源全部投放在健全運動員身上，殘疾運動員嘛，一律放棄便是，但事實上則不然，以比例計算，中國用於培養傷殘運動員所耗用的心力與資源，可能比起歐美國家還要高。正因如此，才使得中國運動員在殘奧取得的成績位列世界第一，論金牌數目，更是以倍數拋離美國。

美國富商馬斯克說過，以他的觀察，中國政府比美歐國家政府，更重視百姓的幸福感。馬斯克所言不差，所謂的百姓，當然應包括每位公民，不論是健康或殘障。如今看來，中國政府比很多西方先進國家，似乎更重視弱勢社群，也更重視他們的幸福感和成就感。