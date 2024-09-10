二戰後日本的外交政策深受美國影響，每當中日之間走近，很快就會有一條無形的繩索把東京政府拉回美方陣營。近年日本義無反顧跟隨華府遏制中國，更令中日關係日益緊張。在此之際，中國軍艦和軍機早前接連被發現「進入」日本領海和領空，加上大連海事大學設立全國首個琉球研究中心，似乎顯示北京正在調整對日策略。

眾所周知，台灣問題一向是北京對外政策之中不可能讓步的紅線。然而近些年日本不斷大嚷「台灣有事等於日本有事」，暗示台海爆發戰事就會介入。最近一段日子，日本又進一步插手南海，頻頻和菲律賓互動。平心而論，面對日本在台海和南海的挑釁，北京手上可打的籌碼不多，船隻出入釣魚島海域，以及禁令進口日本水產品等措施，對東京政府牽制的力度不算很大。

現代導航技術發達，中國機艦誤闖日本領域的機率相當低。雖然北京強調外界沒必要過度解讀中國軍艦「進入」日本領海，但實際上解放軍此舉反映北京對日本正採取更加主動出擊的策略，警告東京不要挑釁中國底線，否則只會是自食惡果。設立琉球研究中心同樣是北京對日政策化被動為主動的一部分。根據國際法，目前琉球（即今日的沖繩）主權未定。中國顯然是要以彼之道還施彼身：你拿台灣做文章，我就打琉球牌。

當然，沖繩回歸中國基本上不太可能。就我早前在沖繩所見，當地文化和日本相似，認同沖繩屬於中國的本地人少之又少。不過沖繩在二戰期間死傷無數，大部分沖繩民眾都不希望再次捲入戰爭。北京的如意算盤是通過鼓吹琉球地位未定論，挑起日本與沖繩之間矛盾，以擾亂美軍的基地運作。這一招有無效果不得而知，但好過甚麼也不做。