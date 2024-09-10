作為國際刑事法院（ICC）成員國之一的蒙古國（部分國人稱作「外蒙古」，以便與屬於中華人民共和國一部分的內蒙古自治區分開），日前無視ICC發出的全球拘捕令，以最高規格接待到訪的俄羅斯總統普京，惹來烏克蘭抗議與美西方輿論批評，亦與蒙古早前先後邀請法國總統馬克龍和美國國務卿布林肯到訪，令外界以為該國轉行親西方外交的想法不符。其實後者只是少數美西方媒體的一廂情願和一場誤會，這要從蒙古國的歷史、經濟和地緣政治背景說起。

蒙古國大部分領土屬於大清帝國一部分，民國時期在蘇聯支持下獨立成為「蒙古人民共和國」。二戰期間該國一度遭日本佔領操控，在蘇軍協助下擊退日軍，戰後表面上維持獨立，實際上為蘇聯的其中一個衞星國。新中國成立後，基於與蘇聯友好而未有要求外蒙「回歸」或像西藏出兵收回，反而是逃亡到台灣的國民黨政府，曾一度宣稱外蒙仍為中國的一部分。

蒙古人民共和國於「蘇東波」浪潮下推動民主改革，1992年易名為「蒙古國」及提出「第三鄰國」策略，即是與包圍該國領土的俄羅斯及中國以外的國家，尤其是美西方加強關係，期間出現過相對親美的政黨和領導人。現屆執政蒙古人民黨被美西方傳媒指控為貪污腐敗和打壓人權自由，可想而知其立場絕非親美，但該黨在早前舉行的國會選舉中再度大勝，反映了大多數蒙古人民的務實選擇。

其實，蒙古國逾九成能源供應來自俄國，逾九成出口貿易涉及中國，在地理和經濟上都不存在真正的「第三鄰國」選項。該國偶爾的親西方外交舉動，某程度只是向俄中「撒嬌」爭取重視，包括今次普京來訪，以及在今年初首次與解放軍舉行聯合訓練。