入境處日前推行預先通報來港航班乘客資料系統，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐航班來港。處方強調，預報系統不會向享有香港居留權的永久性居民發出禁止登機指示。新措施能從源頭堵截假難民，很多國家已推行相關措施，相信會有一定成效。

新措施是因應國際民航組織幾年前更新的《國際民用航空公約》，預報系統除了保障航空安全，也可阻截濫用免遣返聲請的人來港。過往不少外地人士在港「落地」後，即申請免遣返聲請，而政府要按照程式處理每個聲請，不能即時遣返，導致「假難民」氾濫問題。現時加入的預先通報系統，上機前將來港乘客資料傳到入境處，再由處方根據數據，如是否曾多次申請免遣返、犯罪紀錄及處方收到的情報等，幾秒內就能向潛在不受歡迎的罪犯、免遣返聲請人發出禁止登機指示，在他們「落地」前及早阻截。

假難民問題為禍香港多年，今年1至8月，入境處接獲共1,900宗免遣返聲請，同期審核的聲請就有1,838宗，撤回或無法跟進的聲請為59宗；尚待審核的免遣返聲請為843宗。截至今年7月底，有約15,550名免遣返聲請人在港。儘管政府已加強堵截及遣返，惟香港「好食好住」，加上港府提供法律支援及基本人道援助，使假難民不惜鋌而走險湧港，而現時機制仍存漏洞，以致免遣返聲請機制遭嚴重濫用。

假難民在港參與各種非法勾當，打黑工、販毒、搶劫、毆鬥，引起的治安及各種問題困擾香港10多年。香港的資源亦因此不斷流失，過去12個年度已耗費約110億元公帑養假難民，2024/25年度，政府為免遣返聲請人提供人道援助的開支為5.83億元，2023/24年度包括社署提供人道援助、醫管局減免收費及入境處每年遣返總成本等的總開支高達7億元，長此下去繼續倒納稅人錢落海，市民實在忍無可忍。

本港一直以來成功獲確立難民及酷刑的聲請不足1%，其他很多所謂聲請人來港純粹只為打工賺錢，加上多數守法意識較薄弱，易被黑社會招攬，成為治安毒瘤。為解決假難民問題，政府必須打擊其來港誘因，如研究加重聘用黑工的罰則，執法部門亦要加強執法，讓假難民無利可圖。同時，自2019至2023年每年接到的司法覆核許可當中有約95%，與免遣返聲請有關，當中有約7,000宗仍未處理，而現時司法機構可處理個案數目與提出司法覆核數字相若，個案只會一直堆積。當局需重新審視現有的司法程序，在符合法律要求的情況下簡化程序，司法機構亦須增加處理司法覆核的人手，加速處理積壓個案。

假難民是香港的「老大難」問題，關係香港安寧，關係香港資源不被浪費，筆者期望政府認真探究上述建議。政府亦需與有關國家或地區強化聯繫，加強堵截及對當地市民的解說工作，多管齊下，徹底根絕假難民問題。