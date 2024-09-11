世界視線：非法移民湧入　美兩黨互指摘

美國11月大選最重要的議題是經濟及非法移民，特別美國和墨西哥的接壤州郡是兩黨競選爭議最白熱化的地方。美國和墨西哥兩國邊境線連綿3,000公里，每年保守估計有不少於200萬非法移民闖入，共和黨人更揚言估計拜登3年多執政至今，有不少於1,000萬非法移民湧入。雖然特朗普執政時期大肆築構防偷渡設施，但因邊境太長、基本設施有限而無法生效。

《德國之聲》最近一部紀錄片，拍攝到從加州美、墨邊境到來的有委內瑞拉、厄瓜多爾、洪都拉斯和秘魯等拉美窮國人民，有些更舉家冒險到來，又有安哥拉、剛果、印度、敍利亞及阿富汗等地人民。這些人到來及越境要經過墨西哥當地人做中介，特朗普執政時期這些中介開始變得很「專業」，引導移民有策略地通過邊界。不過，後來情況變得更複雜，因暴力的販毒集團介入操控及從中剝削。

非法移民問題在拜登掌政後變得更具爭議性，特別在德州等一些邊境州，共和黨州長及郡政府強烈執行繼續築構及巡查防偷渡設施，但這被聯邦政府視為非法，因為邊境保安是聯邦政府的責任，州政府不應越權。結果，在德州美、墨邊境甚至可見聯邦邊境執法人員放行越境偷渡者。在這些有黨爭的邊境選區，更有民主黨人士示威抗議共和黨的非法及暴力邊境巡查，以及有民主黨競選對手拉票爭取支持對入境者予以人道對待及援助。

非法移民過去曾經是美國走向經濟繁榮的因素之一，無論如今怎樣宣傳他們帶來罪案、毒品和傳染病，甚至搶走美國公民的工作及壓低他們的工資，但至今美國邊境窮州的僱主仍然吸納大量非法移民當廉價勞工，民主黨政客之所以放開不管制非法移民，就是為了討好大量墨裔及有色人種國民，因為他們支持同族裔的人士到來。

相反，共和黨政客就非常虛偽，一方面他們知悉其支持者，尤其是經營農牧業及加工業的資本家需要聘用大量非法勞工以減低生產成本謀暴利，但又不能不大喊要阻止移民進入來討好低下階層白種選民。

最後，不少非法移民來自安哥拉、敍利亞及委內瑞拉等國，不正是美國奉行霸權主義殘害別國的後遺症！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻