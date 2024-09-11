對以色列的挑釁，伊朗只是口頭反擊，具體卻沒有對應的反擊，是伊朗的懦弱，抑或是在以色列及其背後美國的威脅下，伊朗不敢反抗？

雖然伊朗在中東的聲勢頗大，美國數十年來沒有把1979年宗教革命後的伊朗政權打垮，伊朗系的地方民族與宗教武裝在周邊國家崛起，形成一個區域性的「反抗地帶」。但實際上，這些地方武裝都控制不了所在國家的政權，力量分散、薄弱，與美國在區內的勢力相比，實在大不如。中東國家從沙特阿拉伯、阿聯酋、杜拜，以至埃及、約旦和也門都依附美國。美國在當地設有軍事基地和駐兵，因此控制權在美國。即使沙特阿拉伯與伊朗和解，也不能推論它會與美國交惡。在胡塞武裝攻擊以色列時，沙特與約旦均一起截擊攻往的導彈和無人機。在關鍵之時，美國還是把持這些國家，在它們以外，敍利亞、伊拉克都有數目眾多的美軍基地、駐兵，還有如庫爾德人的割據政權。敍利亞若不是得俄羅斯保護，早已淪陷。即如黎巴嫩，真主黨進入政權，美國與以色列便肆意攻擊，使其經濟社會政治都被嚴重破壞，國不成國。

假若有一個權力清單，當可看到伊朗及其支持的力量與美國在區內勢力相比是如何的不對稱。以色列更擁有核武，隨時可攻擊伊朗。伊朗或許可製核武，但相信還未可作戰爭用。若伊朗大勝，以色列不惜用核武攻擊，伊朗無可抵抗。

伊朗對美國以色列是艱苦奮鬥。國內還有革命前的親美勢力和美國以色列滲透的依附分子，內外交煎。伊朗政權在強大壓力下亦於內部路線分歧，互相牴觸。幸而有宗教的整合力量，神權體制超越民主選舉體制，伊朗才可堅持這麼數十年，仍有發展，仍可在區域內支援扶植同路人，擴大抗美抗以的陣營。

但伊朗是處於絕對的劣勢，與美以鬥爭只能步步為營，也只能作長期持久戰，用人民的意志、決心加上宗教的動員能力，消耗美以力量，追求最後的勝利。

從這樣角度看中東形勢，便不能太樂觀。只能想像以色列極右政權沖昏頭腦，四處樹敵，進攻黎巴嫩。讓巴勒斯坦和地方武裝的人民戰爭，用血肉來消耗掉以色列的力量，迫使美國避免以色列戰敗而求和。但路不易走，民眾死傷，城市破壞會十分嚴重。這是上百年歐美帝國主義、殖民主義與猶太復國主義造成的禍害。