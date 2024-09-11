特朗普又作驚人之語，揚言其他國家若是離開美元，美國將對相關國家的商品徵收100%關稅。按照其說法，過去8年來美元一直遭受「嚴重圍攻」，許多國家都在遠離美元，但他希望美元繼續成為世界儲備貨幣。這正是赤裸裸的霸權邏輯，誰規定世界各國必須使用美元？誰規定美元必須是世界儲備貨幣？

事實上，許多國家之所以遠離美元，就是因為美元信用正在破產，而且正是美國自己造成。美國債務如山，國債規模已超過35萬億美元，固然嚴重透支美元信用，而美國利用美元霸權收割全球，動不動就對別國實施經濟和金融制裁，更是令美元信用蕩然無存。尤其近年將俄羅斯排除出SWIFT，並肆意沒收俄羅斯巨額海外資產，連私人財產也不放過，簡直令人不寒而慄。君子不立危牆之下，世界各國開始遠離美元資產，是理所當然的選擇。

有人說美元霸權的本質就是掠奪，其實一點也不誇張。當年伊拉克僅僅因為打算棄用美元，改以歐元結算石油交易，就被美國以「藏有大殺傷力武器」為由入侵，導致山河破碎，戰亂連年，美軍至今還在伊拉克賴死不走。現在特朗普威脅各國不能離開美元，難道又想以武力相逼？今時不同往日，美國已無法再為所欲為。中國、俄羅斯及伊朗等國貿易往來基本上已不使用美元，連美國在中東的傳統盟友也紛紛考慮使用人民幣結算，金磚國家更準備整合各自的支付系統，徹底繞開美元。全球去美元化已是大勢所趨，豈是老美所能阻擋？

特朗普揚言對離開美元的國家徵收100%關稅，這也許能嚇唬小國，但改變不了全球去美元化的大趨勢，反而促使中俄等金磚國家加快去美元化步伐。多年前特朗普發動對華貿易戰，結果誰勝誰負，大家心知肚明，假使他獲選後將貿易戰升級，也只能是自作自受。美國產業早已空心化，經濟基礎脆弱不堪，根本沒有足夠產業鏈和供應鏈來支持自身經濟，將進口產品關稅增至100%，最後還不是由美國消費者承擔？美國媒體也不得不承認，在明知自身面臨一大堆問題的情況下，和中國打貿易戰，最後的輸家只能是美國自己。

美國自恃擁有霸權，一直無理取鬧，許多國家敢怒不敢言，只能逆來順受。但天理循環報應不爽，隨着美國國際信譽逐漸喪失，霸權基礎也終將崩潰。