世界變了，愈來愈不像舊時模樣。行政會議召集人葉劉淑儀曾在貿易署任職，她說當年跟世界各國打交道，洽談商貿事宜，有兩個國家尤其讓人印象深刻，那就是加拿大和澳洲。葉劉指出，加、澳兩國的官員最君子，處事最公道，答應的事情，往往也是說到做到。

可惜，如今物換星移，一切似乎都不同往昔，以加拿大為例，這個曾經最君子的國家，現在卻變成一副小人模樣，做事不但野蠻，有時候甚至是不可理喻。上個月，加拿大宣布將中國電動車的入口稅加至100%，另外對中國的鋼材產品也開徵25%關稅。全球多處地方正在打貿易戰，對別國產品徵稅、加稅並不稀奇，單憑此舉，也不能說加拿大不君子。只是今趟加國出手，事前全無朕兆，也不依國際貿易慣例，在實施新制之前，竟然不作調查也不作諮詢，就連走走過場儀式也沒有，這種做法猶如突襲。

中國商人慣見風浪，當然不怕別人偷襲，加拿大此舉，可謂「小人冤枉作小人」，平白讓自己失卻風度和信譽。加國領導層由君子變小人，也不是始自今天。2022年，在G20峰會期間，中國國家主席習近平和加拿大總理杜魯多曾舉行短暫的閉門會議，事後未得雙方同意，杜魯多便向報章洩漏部分對話內容。此舉惹起中方不滿，習主席與杜魯多再次碰頭時，更告誡對方，不要再這樣做。

常言道：「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，沒料到好端端的加拿大，到了杜魯多政府手上，竟然是捨其正道而弗由，終日以算計之心行事，時而洩密、時而偷襲，所做的盡是小人伎倆。一個國家由盛轉衰，看來是有迹可尋，從他們領導層的心性和行徑中，便能反映出來。