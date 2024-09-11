中國的海軍實力日益增長，可謂有目共睹。解放軍日前發布影片，展示﻿山東號航空母艦編隊近日進行遠海遠域實戰化訓練，訓練海域覆蓋南海、西太平洋等海域，編隊包括一艘075型兩棲攻擊艦。值得注意的是，今年7月的衞星相片，拍到山東號與另外8艘解放軍水面艦在南海集結，包括075型兩棲攻擊艦海南號，該編隊組成與今次釋出影片的軍艦脗合，當時有軍事博主相信這是中國首次演練由航母和兩棲攻擊艦組成的特混打擊群。軍官指，這次是全方位、多層次的設定課目，進一步鍛煉了航母編隊全時待戰、隨時能戰的戰鬥本領，也鍛煉了編隊官兵遠海作戰的血性膽氣，提升了以航母編隊為核心的遠海聯合作戰體系能力。中國的海軍實力不容小覷！

這段影片，不期然使人想到中菲仁愛礁之爭。中國大早一再呼籲菲方停止侵權挑釁行為，指中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，可是美國為了自身地緣政治私利，明目張膽為菲撐腰打氣，行徑嚴重危害區域和平穩定。美國為了維持全球霸權地位，無所不用其極遏制中國的繼續發展。

分析指，在地緣政治上，菲律賓是美國在亞太地區構建圍堵中國的第一島鏈的關鍵一環。美國對待菲國這顆戰略棋子，以威逼利誘拉攏之。菲律賓前總統杜特爾特頭腦較清晰，沒有一面倒向美國，是以仁愛礁問題得以保持相對平靜；現任總統小馬可斯在價值觀上與菲右翼民粹主義基本一致，親美色彩非常濃，這是仁愛礁爭議惡化的主因。美國一直在拉亞太盟友舉行海上聯合軍演，強化美國在菲律賓的軍事存在。菲國在外交上被美國牽着鼻子走，無自知之明，也不懂敬畏實力，怎會有好結果！