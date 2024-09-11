美國總統大選未上演已精彩，自從特朗普在共和黨初選跑出後，便氣勢如虹，7月遇槍擊更成為了人氣王，民主黨被迫陣前換將，推副總統賀錦麗代老拜登出征。本周特朗普與賀錦麗舉行首次電視辯論，雙方卯足勁特訓之際，俄羅斯總統普京卻似嫌不夠精彩，本月5日忽然發聲，指俄羅斯支持賀錦麗，一語攪起美國政壇深海巨震，以低成本成功搞事，招式實在高明。

普京為甚麼會支持賀錦麗？他日前在海參崴出席東方論壇時的說法是，俄羅斯原本是支持拜登的，但拜登退選，俄方就轉而期望賀錦麗勝出。普京以開玩笑的語氣解釋，賀錦麗當選後，應不會對俄羅斯實施更多制裁。一番言論雖然輕描淡寫，但普京也知道美國人勢必反應極大，所以認真補刀，指美國的總統選舉最終當然是美國人話事。

一句話便弄得美國總統大選波濤暗湧，白宮及民主黨對普京的祝福十分尷尬，不是扮聽不到，便是像美國國家安全委員會發言人淡漠地稱，普京應該停止談論美國選舉，也不應該以任何方式偏袒任何人。

美國政界普遍解讀普京的祝福是笑裏藏刀、不懷好意，甚至對民主黨是一劑毒藥，因為從過去特朗普與俄羅斯甚至普京的關係，外界對他這番表態充滿懷疑，認為普京是在曲線聲援特朗普的人更多。

美國政界一向有厭俄、遠俄甚至骨子裏懼俄的政治潔癖，政壇中人不太願沾上俄羅斯，只有膽生毛的特朗普在第一次總統競選時，已被指與普京私交甚篤。這次再度參選，他亦不避諱對俄羅斯友好，7月16日特朗普接受傳媒訪問時便說過：「我們現在於制裁方面所做的一切正在導致所有人遠離我們。因此，我不喜歡制裁。」

那他會否考慮將來放鬆或取消對俄羅斯的制裁呢？特朗普說：「我和普京相處得很好……我們從來沒有受到戰爭的威脅。」特朗普還說，若他一直在白宮，俄烏衝突根本不會開始。

聽了他的這番言論後，歐洲多國都擔心且不安，不希望特朗普重返白宮便放棄烏克蘭，甚至迫使北約從援烏對抗俄羅斯，轉為促使烏克蘭與俄羅斯坐下來和談。

事實上，特朗普上次任期已讓全球看清楚他的施政主調，他不熱衷北約、不願與所謂盟友太接近，中心原則是不願美國大包大攬，為他國的問題埋單。這個立場，對俄羅斯來說可能是解決當前困局最有利的選擇。

如今普京口頭選邊賀錦麗，還在特朗普、賀錦麗兩人首場電視辯論前不足一周發放撐賀錦麗的言論，拿捏時間非常巧妙，居心亦叵測。因此，當事人賀錦麗懶理，只顧加緊特訓對戰特朗普，寧願在辯論中擊倒對方，好過被似是而非的噪音干擾。