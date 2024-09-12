產評：中美正加快脫鈎　港經濟破釜沉舟

美國大選活動如火如荼，惟無論誰主白宮，都改變不了打壓中國，保美霸權的現實。美國正從多方面加快與華脫鈎，繼貿易、製造業、晶片，以至金融領域，最新開始針對打擊香港國際金融中心地位，其動作說對香港沒影響，是不可能也不切實際，香港得認清楚眼前的威脅，把握時機盡快尋求經濟轉型，從過去依賴歐美市場，改變為與中國市場更緊密連繫，開拓中東、東南亞與一帶一路等新戰線並努力深耕，冀受中美脫鈎的打擊降至最低，只要充分利用背靠全球第二大經濟體的先天優勢，香港定能重新建立增長軌道，為經濟發展再掀新章！

近周美國4大部門聯手更新商務警示，警告美企在香港面臨風險，美國眾議院昨又通過針對香港經貿的法案，反正其矛頭直指香港，已是路人皆見。事實上，美國向中國開打貿易戰、推動世界製造業「去中國化」，重塑全球產業鏈與供應鏈，並威逼盟友聯手嚴格限制高端晶片及相關設備供華，都是要朝着中美脫鈎的戰略推進。

當貿易、製造業、創科等領域基本戰略已開展，美國開始將打擊目標指向中國金融領域。雖然如今中國資本市場低迷，但顯然這是內部嚴監管及金融改革下的現象，中國既是全球第二大經濟體，不可能沒有一個健全的資本市場來服務實體經濟，中國特色資本市場重新出發只是時間問題，這一點毋庸置疑。

可對美國而言，這幾年靠高息令資金留在美元資產，去年再藉人工智能概念將美股推向頂峰。惟隨着抗通脹取得成效，勞工市場開始明顯放緩，最新數據顯示通脹穩定，聯儲局9月開始減息以支持經濟，避免經濟硬着陸，是大概率的事。可美息一旦掉頭回落，美元走軟將成新趨勢，好可能就成為全球資金由西向東大挪移的拐點，故促使美國先發制人。

中國最新出口數據說明其製造業升級改造取得重大成效，下一步要推動人民幣國際化，讓中國企業在境外融資加快發展，香港這國際金融中心擔當重要角色。美國對港出招絕非無的放矢，而是劍指中國金融，鞏固美元霸權。

自俄烏戰爭開打以來，全球去美元化進程持續推演。10月金磚國家峰會，市場關注成員國在應用新支付系統方面的進展。此前，雖然美國內部政局未明，但槍頭對準中國，無所不用其極遏止中國崛起的戰略非但沒怠慢，如今顯然加速推演。香港不單止是中美磨心，更被美國視為打擊焦點。應對之策是改變過去依賴歐美而構建的國際化發展模式，將「國際化」重新定義為以全球第二大經濟體及非美體系為核心的國際化模式，以及拓展中東、東盟及一帶一路市場為主軸的發展模式。

香港經濟要放下包袱、重新出發是不容易的決定，過程也必然艱難，尤其是中國經濟亦處於升級改造階段，但得堅信這是香港經濟的出路，全力以赴配合國家戰略發展。中國資產與資本市場不會長期低迷，香港得在金融與創科等領域提升競爭力，始有望在中國以至亞洲與新興市場主導的新全球化模式中佔一席位。