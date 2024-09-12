娛圈單打：色慾好聲音　花生食唔完

呢期最爆的娛樂新聞，除咗「兒登」力追女神林明禎之外，又點少得《中年好聲音》一班癡男怨女的情慾轇轕吖。「中二生」鄭梓浩被前女友踢爆係濫交軟飯王，「同班」已婚的孫耀威胞妹孫美賢唔止充當其「小四」，仲出錢租屋做炮房。大家食到成地花生之際，孫美賢居然打破沉默，直認曾經出軌，但就否認包養，強調租屋畀鄭梓浩，只係同情佢個仔有病喎。

喂，個男人都未正式出面發聲，呢位人妻兼明星之妹卻率先搶認自己做過小四，都算天下奇聞嘞。最令網民大開眼界嘅係，孫美賢強調老公對佢出軌一事理解兼包容。吓，明知老婆同第二個男人有一腿，大大頂綠帽由頭笠到落腳趾尾，咁都可以理解包容，忍人所不能忍，不得不寫個服字！

講開又講，林海峰、葛民輝組成的「軟硬天師」，咸豐年前首《廣播道Fans殺人事件》都有句：「鄭梓浩我哋支持你！」觀乎幾十年後，依然有大班中女出錢出力、出心出身支持佢，軟硬都算係先知咯。嗱，咪睇鄭生年屆55歲，要靠壯陽藥先起到頭，但你咪理，大把女人為佢爭風呷醋，即使歌唱事業冇乜成績，但食軟飯方面咁鬼出色，都係一番成就呀！

至於女人呢，天生感情用事，明明係包養，都講成大家之間有愛情、有同情，真係傻妹一名！不過咁，《中年好聲音》連串情慾是非，亦令觀眾擦亮眼睛，成年人世界邊有咁多勵志故事吖，參賽者表面上溫良恭儉讓，實際上爾虞我詐、你篤我、我插你，再唔係就慾火焚身，不倫出軌，TVB編劇都寫唔到咁精彩嘅劇情呀！