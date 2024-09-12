中國在周邊地區與各國建立命運共同體，戰略是正確，但各國各有不同的利益，與中國的合作現時還只是利益的整合。即使文化上最相近的越南，亦不會因中華文化的共同來源而排除利益的差別。以往越南取消漢文，是其強調獨立；現在開始恢復漢文，是傳統文化力量的影響，更重要的是中越經濟、社會的發展愈來愈建基在共同的利益整合。可是這樣的發展還可能有所反覆，成為經濟共同體需要一定時間，進至命運共同體更不容易。因此，中國要穩定周邊國家的友好關係，現時還是睦鄰的階段，未命運與共。

睦鄰並不容易，因為利益還未完全相合，地區內外的差別大，美國也在滲透建立反華基地來圍堵中國。近月中國國家主席、總理分別與越南新領導人會面，俄羅斯普京亦訪問越南。但去年9月美國總統拜登訪越後，建設全面戰略夥伴關係，與中越關係同等。所以，中國近日提出建設命運共同體。中美競爭明顯可見。

越南的外交多元化，也避免對中國完全依賴。若越南領導層人事再變，中越關係亦可變，情況有如泰國及緬甸，美國隨時準備乘虛而入，菲律賓已是美國成功的例子。在強敵之前，中國與中南半島國家的關係便不能放鬆，也如緬甸，大意放鬆結果變成美、日滲透的缺口，造成當地危機，危及中國邊境。

不過，中國有一特別有利條件可鞏固與中南半島國家的關係，就是交通運輸基建，突出的例子是中國老撾鐵路和在建的中泰鐵路，2030年前開通至曼谷。它們雖然不是中國的高鐵，但對地區之間的連接作用巨大，把中國內地的龐大市場與經濟競爭力伸延至老、泰等國，用中國的經濟動力改善它們的社會與經濟發展，減少地區差別，從而改變原有地方政治的因素，打破任何地方割據的格局。中老、中泰兩條鐵路，便足以把老、泰經濟融入中國。

中國在越南建中越連接的標準軌鐵路，有機會伸延成為越南南北大通路。除了連接越南與中國經濟（包括借道至中亞、俄羅斯、歐洲），也有助越南南北地區的整合，可改變越南的經濟、社會與政治生態。越南若建鐵路入老撾、泰國與柬埔寨，更有助4國整合融和，建成與中國內地一起的湄公河地區，隔阻可減，地方武裝不易割據。命運共同體靠的是經濟共同利益，在這基礎上才可以有社會、文化以至政治的命運與共。