美國國會結束夏季休會後復會，眾議院隨即推進一系列抗中法案，內容琳琅滿目，包括限制大疆無人機的《反制中國無人機法案》、阻止與5家中國生物技術設備公司簽訂聯邦合約的《生物安全法案》、要求聯邦通訊委員會公布持有FCC許可證的外國所有權實體名單《外國對手通訊透明度法案》、要求商務部審查路由器或數據機可能存在國家安全風險的《路由器法案》等。沒有做不到，只有想不到。

全世界大概再也沒有一個國家，像美國那樣將整副心思放在別國，而不是放在自己國家的正經事上。華府固然叨叨唸唸都是如何遏制中國，一班美國政客同樣整天吵吵鬧鬧，彷彿不反中就沒有存在價值。在這些人眼中，由無人機到起重機再到電動車，由5G到TikTok，舉凡是中國製造的，都會影響美國國家安全，不反華就會亡國似的。偌大一個國家，號稱全球唯一強國，懼怕中國竟到如此程度，草木皆兵，疑神疑鬼，實在可笑。

這不啻說明一個事實，就是美國並非大到不能倒，相反，這個世界唯一強國其實色厲內荏，弱不禁風，中國絕對有能力挑戰世界第一的地位，搞得美國終日神經兮兮，既怯且懼。

壓力愈大，反抗力愈大，這個道理連小學生都懂，偏偏只有美國不懂。單看華為華麗翻身，絕地復活，就是美國壓不住中國的典型。華為Mate XT三摺手機跟蘋果iPhone 16同日舉行發布會，足見華為底氣十足，無懼貨比貨，結果亦贏盡全球焦點。

美國連一間中國企業也打壓不了，遑論整個中國。無疑，美國拉着一幫盟友搭上反華戰車，限制這樣禁止那樣，中國必然要度過一段艱難時期，但只要捱過了，必會更強大。