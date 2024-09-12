柯文哲案檢方始終拿不出關鍵的金流證據，媒體卻一日一爆消息滿天飛，更有記者堂而皇之自承消息就是從檢調而來，讓外界質疑「偵查不公開」根本自欺欺人，而「押人取供」的辦案方法，更是直接剝奪了基本人權。

當媒體採訪曾為了幫民進黨新潮流大老段宜康報仇，濫權反覆調查檢察官而臭名昭著的監委高涌誠時，這位仁兄竟大方承認，台灣檢警調與媒體，在現行偵查制度下，有一定的「共生關係」，檢警調多少需要媒體帶風向去辦案！而也因為訴訟制度的關係，往往必須先強制處分再搜集證據，難免會出現押人取供的情形。這種認為押人取供與洩漏機密是必要之惡的心態，實質上就證實了，台灣的司法制度根本就是笑話一則！

高涌誠的說法雖然荒謬，卻點出了台灣司法目前最大的問題，就是表面上應是無罪推定論，任何人沒有被定罪前不得被視為罪犯，實際上檢警調採取的卻是有罪推定論：我先假設你犯罪，在此前提下，設法找出你犯罪的證據。甚至連法官也傾向於有罪推定，也就是只要檢察官提供證據，讓法官相信有進一步偵辦的必要性，法官往往就會裁定羈押，先把人關上兩至4個月，再慢慢磨出證據。就以柯文哲案為例，本應是檢察官收集到足夠證據才大舉搜索押人，實際上卻是先搜索押人然後再找關鍵證據！甚至找不到關鍵證據就透過媒體不斷對外放消息，就算沒有金流，也要在輿論戰上先搶佔制高點，連帶影響法官的自由心證。

有人說，檢察官本來就是要積極找出犯罪證據，這到底有甚麼不對？說這種話的人大概忘了，還人清白也是檢察官的職責！一心只想入人於罪成就自己，這樣的司法哪還有公義可言？