北京統計局日前發布數據顯示，今年上半年限額以上（即年營收200萬元人民幣以上）餐飲企業的全行業利潤總額僅1.8億元，同比大幅下降88.8%，利潤率只有可憐的0.37%。住宿業、飲料冷飲業的利潤都下滑了約86%。上海的情況更糟，北京好歹尚有薄利，上海限額以上住宿和餐飲企業上半年則虧損了7.7億元。

衣食住行是民生基礎，也是消費的根本，餐飲、住宿行業的窘況，是經濟形勢的直觀反映。為了逆境求生，不少高端餐飲企業降價求流量，形成了所謂的「九塊九」現象，不僅有九塊九的奶茶、咖啡、漢堡包，還有九塊九的梭子蟹、烤魚、現切牛肉乃至九塊九的自助餐等，愈來愈「內捲」，成為消費降級的鮮明寫照。

幾年來，為了提振經濟，官方始終將消費放在頭號位置，寄希望於通過擴大消費來拉動內需。餐飲、住宿曾是疫情後率先復甦的行業，而目前也是疲態盡顯。從總的營業額和客流量來看，雖然基本能持平，但利潤暴跌，則是嚴峻的警示。

而最突出的轉變在於，大眾的消費思維和消費行為已發生重大變化，這對諸多政策形成了消解效應。首先是收入側疲軟。失業率持續高企，就業嚴重不足，消費自然就是無源之水。加之對前景不明朗的悲觀預期，加劇了老百姓的「惜儲」心態，開支更加謹慎。其次，受經濟基本面影響，商務活動縮減，高端餐飲消費下降。而更值得重視的一個因素是，前期「野蠻調控」的後遺症開始顯現。過往幾年，對教育培訓、網絡遊戲等，動輒就全行業「一刀切」，令成千上萬投資打水漂，數百萬從業者血本無歸。而今，官方又重新推出鼓勵政策，但市場已經是「一朝被蛇咬，十年怕井繩」，焉知今次是不是又玩「仙人跳」、「關門打狗」，故而企業觀望情緒濃厚。就以餐飲業來說，大多是維持現狀或是關門止損，鮮有新入場者。

餐飲行業准入門檻較低，其他行業不景氣時，往往會有溢出資金優先流入餐飲業，然而近期從互聯網、教培、金融等領域撤退的資金，則少有踏足餐飲者，原因就是企業對政策前景和基本面沒有信心。企業是將供給側要素組合於生產經營的市場主體，如果企業缺乏積極投資的意願與活力，刺激消費是無法可持續的。

說到底，還是那句老話，要拯救經濟，必須營造寬鬆的社會氛圍。沒有適度寬鬆的社會氛圍，即便出台寬鬆的經濟政策，也不可能真正施展效果。就像對「摜蛋」一樣，本只是一款紙牌遊戲，硬要貼上「腐蝕」、「毒瘤」、「頹廢」等各種負面標籤，上升到精神層面、價值觀高度，這種傾向會迅速傳導到消費和經濟領域，甚至是被放大；其目的是為了整頓「躺平」，恐怕實際效果卻是因為過度束手縛腳，進一步加劇「躺平」。