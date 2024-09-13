產評：全球博弈大棋局　貨幣戰轉入直路

全球金融市場愈趨動盪，今年以來黃金價格頻頻破頂，股市波幅顯著擴大，匯市翻波動盪，背後就是大國博弈。眼前迎面而來，乃美國要啟動減息周期，意味這幾年支持美元一匯獨強的格局將會改變，同一時間日本已啟動貨幣政策正常化，而中國經濟展現的強大韌性和競爭力，皆在對美國的資金流造成分流作用，甚或加速全球「去美元化」步伐。可以預計，這場博弈大棋局發展至此，貨幣戰要轉入直路，美國將全力出招捍衞美元霸權，伴隨的將會是世界金融的極端動盪，投資者得防患未然。

環顧全球，新西蘭、加拿大、歐洲央行均率先啟動減息周期，其中歐洲央行昨日一如預期再減息四分之一厘，相信英倫銀行亦好快傳來減息行動，各地傾向以放鬆貨幣政策來支持經濟的取向明確不過。而觀乎美國最新公布的就業數據及通脹數據，年底前聯儲局啟動減息的可能性甚大。美國需要調整幣策，以確保經濟軟着陸，意味以高息來維持美元資產吸引力的做法難以持續。

這些年美元利率高企，美元資產有價，加上在息差影響之下，非美貨幣走貶，故見資金一面倒流入美元資產，瘋炒美股；債台高築的美國不斷發新債冚舊債，亦不愁買家。之不過，當如今其他主要經濟體都在通脹穩定下積極放鬆貨幣政策來支持經濟，而另一國際認受的避險貨幣日圓亦在日本央行啟動貨幣政策正常化下，步入加息周期，且亞洲與新興市場穩步發展，美元不再是資金的唯一出路。

過去，美國在世界經貿處於絕對的領導地位，其政經地位使得國際貿易夥伴都處美國的法律管轄中，憑着無限印鈔權，美元霸權一次又一次收割全球利益。惟隨着美國經濟競爭力下降，中國崛起，美國罔顧一切、無所不用其極打壓中國，向世界說明美元霸權面臨挑戰，使得一直想擺脫美元霸權的經濟體重新審視美元風險，尋求多元發展，減少對美元的依賴。這股力量集合起來，將加速美元霸權衰落，若美國的發債特權生變，經濟必大禍臨頭。

事到如今，在經貿上全力打擊中國，在新經濟賽道上聯合盟友圍堵中國以拖慢其發展；在國際上試圖無風起浪，製造事端來彰顯美元的避險功能，大概是美國應對威脅的主要戰略。說到底，美國沒料到，俄烏戰爭中，俄羅斯經濟在嚴厲的金融制裁下今天仍能撐着；美國這輪加息周期，非美貨幣貶值潮未有拖垮亞洲與新興市場金融體系；更沒料到中美貿易戰打了幾年，世界產業鏈翻天覆地，但時至今日，中國出口業持續發展，更多國際貿易選擇本幣而非美元支付結算，連中東產油國都傾向與中國這個全球最大需求國加強經貿交往。

打從美國選擇奉行保護主義、推動反全球化，正正就在為美元霸權「倒米」，變相為構建國際貨幣新秩序給力。見到近百歲的股神投資旗艦不斷減持美股，現金儲備量創新高，好明顯正為一場以美元霸權衰落為主題的貨幣戰役作準備；而黃金價格反覆破頂，似乎也在反映部分資金正為一場實戰的到臨作最壞打算。