相對於美國和以色列，伊朗處於弱勢，但弱勢不等於劣勢，也可以轉弱為強，關鍵是怎樣利用資源和歷史性的時機。

伊朗的資源是人和人心。人不僅是伊朗人或巴勒斯坦人，而是中東地區的各族人民，理論上也可以包括不贊同猶太復國主義的種族主義的猶太族人。人心是追求和平發展，排除以色列建國以來的種族主義和政治迫害。在猶太人中則是反對猶太復國主義者的資本與美國的勾結，反映着猶太人社會的意識形態與階級的矛盾。

若沒有戰事，以色列憑藉美國資本，可以依附美國作為美國霸權的地區代理人，也把以色列的IPO科技文化接連上美國科技產業的價值鏈，且偏向國防科技、戰爭工具生產方面，從金融和軍工體系連上美國。在這樣的關連基礎上，讓猶太復國主義的政治極端主張可以在中東推行。由於這一點，中東地區反以色列的民眾，不管宗教、種族，便可與猶太社會內的民眾利益結合起來，成為廣大的人與人心的反以色列及美國的霸權主義、殖民主義。伊朗的作用應是什葉派與遜尼派伊斯蘭教的大和解、合作，進一步把猶太人與非猶太人在反種族主義上團結起來。內塔尼亞胡極右政權近年的暴行，正是在製造這樣的跨種族、跨宗教聯合。在歐洲，這種聯合已逐漸體現在廣泛的政治示威上。

伊朗忍讓，不作激烈的反擊，只守不攻，製造出國際輿論、國際社會更大的同情，打破猶太復國主義製造的假象。這種忍讓，實際上是無言的反攻、和平的抗議。與此同時，伊朗還可動員地方武裝對以色列攻擊。攻擊不是為伊朗報復，而是為反抗以色列對巴勒斯坦社會的種族主義迫害，對任何宗教（猶太教除外）、任何種族來說，這都是公平合理，絕對公義的抗暴，就如二次大戰蘇聯與西方和中國的反法西斯戰爭。

伊朗怯於美國、以色列的武力威脅，不能起義對抗，但支持地方武裝打擊美以，卻是明智戰略。用地方武裝消耗美以，保衞伊朗的生產與發展，以此保障伊朗對地方武裝不斷的物質支援。這是弱勢抗爭的方法，也可使弱勢抗爭有機會轉為強勢出擊。當美國、以色列因人力、財力過於消耗而轉弱，強弱之比便會逆轉，以色列猶太復國主義的種族主義暴行，便成為自取滅亡的因素，歷史便表現出其正義的一面。