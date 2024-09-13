美國總統選舉辯論結束後，特朗普和賀錦麗都宣稱自己贏得勝利，是耶？非耶？有美國媒體即時做了一項調查，在觀看電視辯論的選民中，63%認為賀錦麗更勝一籌，認為特朗普表現更好的只有37%。這個結果與上次特朗普對拜登的辯論恰恰相反，可見民主黨確實扳回一城，特朗普從拜登老人身上取得的優勢蕩然無存。當然，一向嘴硬的他是不會認輸的，依然堅持自己表現最好。最好就最好吧，真正的較量在於選舉投票，而不是辯論耍嘴皮。據說辯論結束3小時後，賀錦麗陣營的競選基金又進帳3,000萬美元，可見特朗普重返白宮的阻力愈來愈大。

在這次辯論中，賀錦麗有句話頗具攻擊性，稱自己作為副總統與各國領導人會面時，「全球領導人都在嘲笑特朗普」，可謂傷害性不大，侮辱性極強。這大概是事實，特朗普4年總統任內確實鬧過不少笑話，留下不少笑柄，連西方盟友也不值其所為。這種人放在任何國家或地區都不可能再度出選，偏偏許多美國人就是喜歡此等貨色。這到底是美式民主的特色，還是美國社會反智，實在令人搞不清。

特朗普日前揚言，最好他能夠贏得大選，否則美國可能不再存在。這是甚麼意思？莫非他想重演衝擊國會山莊的一幕？還是直接佔領白宮？或者鼓動支持他的州份宣布獨立？這些可能性都不能排除，畢竟美國政黨惡鬥加劇，社會嚴重撕裂，任何人當選總統都有一半人反對，隨着各種矛盾不斷惡化，爆發大規模騷亂甚至內戰並非危言聳聽。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫預測，美國將因此陷入內戰而不可避免地進入分裂狀態，這不是幸災樂禍，今天的美國一切皆有可能。

美國超級富豪馬斯克也出聲警告，美國政府正以極快速度走向破產。其理據是，美國國債規模已突破35萬億美元，且還在快速增加，聯邦政府償還利息的支出已超過軍費開支，今年將突破一萬億美元大關。「我們的子孫將不得不以某種方式償還」，唯一還能付得起的就只剩利息了。

馬斯克是特朗普的支持者，此番言論顯然是為其造勢，暗批拜登政府大花筒。但是他確實說出了事實，美國不僅愈來愈接近內戰邊緣，而且愈來愈接近破產邊緣。特朗普重返白宮也好，賀錦麗成為首位女總統也罷，都只能看着美國霸權漸漸衰落。