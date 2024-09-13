美國總統選舉迎來第二場候選人電視辯論，今次特朗普的對手換上賀錦麗，表現卻未如上次對拜登那樣勇猛，事後民調顯示，六成三受訪者認為賀錦麗表現較好，只有三成七人認為特朗普勝出。好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，看來這句民間俗語非常靈驗。

特朗普一直以能言善辯的姿態示人，但對着一名女性，他似乎束手無策。外界最奇怪的是，特朗普並無就着賀錦麗的弱項窮追猛打，包括其左傾的移民政策、至今仍是一片空白的經濟政策，以及能否停止戰爭，為世界帶來和平等。反而他被賀錦麗牽着鼻子走，例如賀錦麗批評特朗普任內將美國晶片賣給中國作軍事用途，特朗普只反擊謂是「台灣賣給中國的」，卻沒有強調拜登政府對中國施加的制裁和禁令，其實也是「特規拜隨」。至於移民政策方面，特朗普語出驚人聲稱，部分邊境地區的移民會吃寵物食用貓狗。這些獵奇式的話語或能搶眼球，但根本無關宏旨。美國人最關心的是非法移民加重各地政府財政負擔，衍生罪案，以至搶去本地人的工作機會。可惜特朗普沒有加以發揮，平白放過了賀錦麗。

當然，不論是特朗普還是賀錦麗當選，對中國的打壓都不會放鬆，誰人入主白宮都沒有多少分別。唯一的分別可能在於，特朗普當選會提供更多笑話，令大家有更多花生可吃；賀錦麗當選則繼續拜登悶局，但兩者殊途同歸，皆是見證和導致美國衰敗的執政者。

更須注意的是，美國社會極度撕裂，特朗普的支持者又十分瘋狂。上次輸給拜登已引發國會山莊暴亂，今次若輸給賀錦麗，隨時引爆內戰。總之，一個衰敗的國家，亂象沒有最多只有更多，這場選舉如何收尾，風物長宜放眼量。