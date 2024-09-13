特朗普與賀錦麗的辯論終於上場，開始前媒體多半預測特朗普可佔據優勢，結果卻是出乎意料之外，幾乎演變成一場單方面的法庭攻防秀。

賀錦麗確實有備而來，成功利用過去當檢察官時訓練出來的法庭攻防技巧，多次主動導引話題，對特朗普展開頻繁攻勢，更向觀眾解說特朗普最明顯的缺點：與其說回任總統是為了讓美國再次偉大，不如說特朗普是為了成就個人的利益。

另一方面，一開始顯得老神在在，似乎胸有成竹的特朗普，卻不知是因為過於輕敵還是缺乏戰略，很快就讓整個節奏落入賀錦麗的掌握中，並在被激怒後屢屢作出情緒化的極端發言。對特朗普的支持者而言，或許這只是「特朗普式語言」，但對還在猶豫的中間選民來說，這顯然又給了他們一個抗拒特朗普的理由。

雖說美國廣播公司可以視為賀錦麗的主場，主持人毫不掩飾的選邊站，也讓特朗普抱怨落入「三打一」的困境，但這些本是特朗普早該設想到的狀況。上次他能成功在同樣的狀態下碾壓拜登，這次卻完全落入對手預設的陷阱，成了憤怒掙扎的野獸。

但賀錦麗就完美向選民訴說了她的理念了嗎？其實並沒有。細心的觀眾很快就會發現，儘管辯論技巧優秀，但誇張的表情與過多的肢體語言，仍掩蓋不了其政治理念的貧乏與空洞，只是對絕大多數的觀眾來說，恐怕未必會意識到這一點。

無論如何，賀錦麗至少並未落於下風，甚至自我評估拿下一城，所以立即提出要再次辯論。而宣稱自己獲得88%優勢的特朗普，卻傾向拒絕進行第二場辯論。拒絕挑戰不僅會被譏為怯懦，也喪失正面攻擊賀錦麗的機會，特朗普應該勇於再度嘗試，只是這一次應要做好該做的功課。