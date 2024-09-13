天主教教宗方濟各自2013年上台後，就一直是中國大好友，不斷向北京示好。他日前出訪亞太四國前夕，公開表示很想去中國訪問，擺明非常渴望梵蒂岡與中國盡早建交。

近年方濟各在西方輿論質疑下仍然對中國保持友好姿態，原因無他，中國天主教信徒市場龐大，87歲的方濟各若能推動梵中建立外交關係，就可以名留青史。但對北京來說，和羅馬天主教建交固然有助壓縮台灣的國際活動空間，可是宗教的影響力委實太大，隨時會影響中國社會穩定。在權衡利弊之後，當局選擇了繼續管控外國宗教傳入。當然，北京仍然樂意與梵蒂岡保持來往，雙方關係惡化並不符合中國利益。

值得一提的是，由於歷史的緣故，香港天主教教會過往一直有就中梵交往向羅馬總部提供意見。以香港教區榮休主教陳日君樞機為首的鷹派，就經常警告梵蒂岡不要太快和北京建交，甚至質疑教廷同意中梵協議的決定。《港區國安法》生效後，陳日君銷聲匿迹，不過香港天主教教會在中梵交往的過程中依然可以扮演積極的角色。

例如中梵教會的管理制度及思維不同。香港由於實施一國兩制，天主教直接聽令於梵蒂岡，了解羅馬總部的情況，也熟悉中國國情。陸港兩地教會若能多點互訪交流，增加雙方的信任度，將有助中梵教會進一步發展關係。事實上，香港一向有宗教自由和出入境自由，幾年前香港道教高層就獲梵蒂岡邀請到當地參加國際會議，和數百名全球各地的宗教人士和專家交流，是香港道教首次前赴梵蒂岡考察。中國大陸的道教由於有思想包袱，反而未有出席。這件事正好反映香港可以善用一國兩制所提供的空間，擔當中外交往的聯繫人。