本周的國際政壇焦點，當然是美國民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗和特朗普的首場電視直播辯論，以及美國樂壇天后Taylor Swift表態支持賀錦麗。但其實兩者都缺乏驚喜或新意，對選民的投票取向相信影響不大，尤其後者似在宣傳自己多於為賀錦麗助選。相對而言，將於本月底投票、決定下任日本首相人選的自民黨總裁選舉，就更有話題和看頭。

截至昨日，自民黨總裁選舉已有9人正式報名或宣布參選，民調顯示，前環境大臣小泉進次郎及前防衞大臣石破茂的支持度叮噹馬頭，右翼女議員高市早苗與現任數位大臣河野太郎則暫列第3和第4位。但由於自民黨一向由老男人主導，在可見將來都不可能選出一位女總裁及女首相，估計今次選舉將會是餘下3位「怪男」之爭。

河野太郎之前已簡單介紹過，他雖然出身政治世家，為前自民黨總裁兼眾議院議長河野洋平之子，但其政見與作風並不因循保守，主張推行經濟、社會及公務員體制改革，包括取消日本人婦隨夫姓的規定和不必要地標示自己年齡的傳統，得到不少女性和年輕人支持，在上一次總裁選舉中差點擊敗形象木訥、立場保守的現任首相岸田文雄。

然而，定位為改革派的河野太郎，卻偏偏隸屬於被視為保守派及財閥代表的麻生派系。而麻生派領袖、前首相麻生太郎過去也是岸田的支持者，令部分民眾和黨員對河野的支持打了折扣。加上他在岸田內閣一直被投閒置散，被委派負責日本沉淪中的數字產業發展，不及他在出任外相、防衞大臣或改革大臣時表現搶鏡，導致其當選機會被看低一線，政治生涯很可能已走過高峰。明日再談石破茂與小泉進次郎這對一老一少的「怪男」。