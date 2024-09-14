為甚麼歐盟要介入俄烏戰爭呢？

在此之前最近的歷史不是沒有先例。2003年美國入侵伊拉克，2011年的阿拉伯之春，以至科索沃之戰等，歐盟用北約名義參戰，戰無不勝。但戰後的爛攤子，幾十年都難以修復。

打垮了利比亞的卡達菲，歐盟與美國一起掠奪當地積累幾十年的石油財富後，便連與北非的貿易也失掉。歐盟與美國艱辛地支撐局面，與土耳其等爭奪主動權。經濟方面全無好處，且軍事風險帶來難民問題，移禍南歐諸國。伊拉克的侵略得益者是美國，掠取薩達姆同樣積累了幾十年的石油財富。但此後戰爭頻仍，動亂不止，軍事支出已超過原來掠奪的財富，且美國得益，歐盟空手。敍利亞內戰歐盟不介入，美國得益的只是非法佔據當地油田，可是收入比不上軍事與戰爭的支出。

歐盟參與美國和北約的各個侵略之戰，從經濟而言，是得不償失。歐盟不參加敍利亞內戰，本來可以趁機與俄羅斯在天然氣能源方面進行合作，用俄羅斯的低價能源支持歐洲的工業和經濟發展。俄歐（德）合作，利用俄羅斯的能源、中國的工業生產與消費市場，本是歐盟近一、二十年被美國經濟超越後重振競爭力的大好時機，可是俄烏戰爭卻把俄歐合作打碎，也累及中歐合作。

假若細看近代歷史，歐洲和歐盟復興不可能靠戰爭，而是要東西合作，整合歐亞優勢而和平發展。為甚麼歐盟反而跟着美國介入俄烏戰爭，且戰爭還不知何時可終結，反倒有爆發歐洲大戰的危機，歐盟為甚麼會是這樣盲目或愚蠢呢？

這當中涉及眾多的歷史、社會、經濟、政治及文化因素，但最關鍵的一條是歐盟已失去政治自主權，不再獨立。在美國全面駐軍控制底下，輿論與政客都可以用美國聯邦儲備局印刷出來的美元收買，反對者可被各種方法手段排斥、消除以至謀殺。美國對歐盟的控制是恐怖主義式的特務政治，和種種對個人、企業、政府的財務金融詐騙和收買，甚至公然地用美國公民或美國公民的直系親屬，把歐盟的權力機構操縱。民主選舉、主權與自決，在這樣的特務與金權政治底下，只是民粹主義的笑話。

從俄烏戰爭開始，歐盟已完全地被美國騎劫，左右派的政治無力翻天，還要防範美國特務的恐怖主義威脅。這是歐洲的悲哀，也是世界的悲哀！