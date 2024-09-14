英媒報道，美國可能會先開放烏克蘭使用英國和法國的遠程導彈打擊俄羅斯境內目標，但仍不允許使用美國的遠程武器。英國政府表明，很想允許烏克蘭使用「暴風影」遠程巡航導彈打擊遠離烏克蘭邊境的俄國軍事目標，但希望先得到拜登明確同意，以顯示英美法三國的協調戰略。戲子總統澤連斯基念茲在茲，就是希望美國開綠燈，提供遠程導彈直轟俄羅斯境內，如今終於稍見眉目，但這會帶來甚麼後果？

很明顯，烏克蘭突襲庫爾斯克輕易得手，戲子總統以為執到條好籤，可減輕前線壓力，增加談判籌碼，甚至要回部分烏東被佔土地。但這個如意算盤早已證明打不響，庫州的烏軍進退維谷，而俄軍則步步進逼，據聞烏軍在紅軍城的第三道防線亦已被俄軍擊潰。紅軍城作為烏軍在頓涅茨克地區的重要交通樞紐和後勤補給中心，一旦陷落，將直接暴露在俄羅斯的軍事威脅之下，極大地提升俄軍戰略和戰術行動自由。

明乎此，英國忽然允許烏克蘭使用暴風影，說明烏國的處境非常不妙。烏克蘭今回是偷雞不成蝕把米，美西方對其投入大量援助，當然也不能在目前階段就此打水漂。為了扭轉劣勢，惟有將不准攻擊俄國本土這條紅線抹去，逐步開放使用西方提供的遠程導彈攻擊俄國本土。然而俄羅斯總統普京絕對不會打不還手，他警告，若北約同意放寬烏國使用遠程武器限制，攻擊俄國領土，等同與俄開戰。

俄烏戰爭打了兩年多，雙方都不能言敗，俄羅斯一旦輸了，隨時亡國；烏克蘭戰敗，則意味美國失敗，不僅巨額援烏資金化為烏有，亦將永久錯失遏制俄羅斯的機會。但這樣打下去，戰爭規模只能不斷擴大，所用武器亦只會更加重型，會否演變成核大戰，誰能說得準？