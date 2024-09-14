美國在2008年金融海嘯後大量印鈔，觸發美元出現信譽危機，北京亦因此加快人民幣國際化步伐。有沙特高官日前透露，對中沙原油交易使用人民幣結算持開放態度，令不少人相信人民幣有機會進一步國際化，對美元的國際地位構成挑戰。不過我覺得這個看法有點樂觀。

國際貨幣的最大特點是具有全球交易和政府儲備的角色，前者證明該貨幣受到各國交易者認可，後者則是國家層面的信心體現，以致各國央行用來作為儲備貨幣。根據國際貨幣基金組織的數據，美元在全球外匯儲備中的比率於2001年達到高峰，佔73%，到去年這一比率下降至59%。至於全球支付比率，目前美元大約佔47%，在各國之中排名第一。整體來說，近年美元的影響力確實有所下降，但作為國際貨幣的地位仍然很穩固。

相比之下，人民幣在全球外匯儲備中所佔的份額在過去十多年穩步攀升，但至去年仍不足3%，大幅低於美元、日圓、歐元和英鎊。人民幣短期內根本追不上美元，最務實的目標是先超越英鎊和日圓，成為第三大外匯儲備貨幣。

中國政府近年很努力和不同國家達成協議，致力提高人民幣在全球的交易比率，然而，目前人民幣在全球支付中的佔比不到5%，縱使北京落實與中東石油大國沙特在石油交易中使用人民幣結算，對提高比率的幫助也不是特別大。

說到底，一種貨幣能否成為國際貨幣，除了與國家實力有關，也取決於貨幣在市場的流動性。近年人民幣愈來愈多地流出國境，在境外市場產生更多的交易活動，但仍未能完全自由兌換，所以到目前為止仍未能動搖美元地位。人民幣未來一定要進一步對外開放，才有可能取代美元成為國際貨幣。