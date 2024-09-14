昨日提到，將於本月底進行投票、決定下任日本首相人選的自民黨總裁選舉，預計為3位「怪男」前環境大臣小泉進次郎、前防衞大臣石破茂及現任數位大臣河野太郎之爭，當中前兩人的呼聲較高。

現年67歲的石破茂是一名鐵道迷、軍事迷兼演藝偶像通，早於80年代出道，在人口稀少、經濟落後的鳥取縣子承父業，當選成為當時最年輕的眾議員，並因父親與前首相田中角榮有私交而被政界看好。但他卻選擇定位為黨內的改革派、反對派，不愛「擦鞋」和「埋堆」，並在1993年因不滿政治改革步伐而短暫退出自民黨，1997年重新入黨。因此直至2002年，另一政壇「怪人」小泉純一郎（亦即小泉進次郎之父）出任首相時，他才首次獲邀入閣擔任防衞大臣。

小泉下台後自民黨曾多次換帥並一度敗選下野，石破茂的政途亦浮浮沉沉，出任過不同的政府及黨內職務，缺乏穩定的表現機會。期間他3度挑戰黨總裁及首相職位，但因缺乏主要派系支持而屢戰屢敗。2015年石破茂更成立了自己的派系「水月會」，強調公正與廉潔施政。事實上，他從政近40年來都沒有爆出任何個人醜聞，但這樣就令他更難與其他派系及黨友「合流」。

石破茂是知名的反中親台人士，主張修憲將日本國和日軍（自衞隊）地位「正常化」，但同時他亦勇於批評美國的對日立場，認為日本應有更獨立的外交、軍事和產業政策。

不過，之前一直「陪跑」的石破茂，今次意外地獲得相當多民眾及基層黨員支持，其實並非因為其政治或政策立場，而是有愈來愈多人對貪腐醜聞纏身、只顧派系鬥爭的自民黨主流派感到厭倦。屢敗屢戰的石破茂能否破石登頂呢？明日再續。