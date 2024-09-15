這些年，不管台海風雲怎麼變化，兩岸關係怎麼變化，也不管中美在台灣問題上怎麼博弈鬥法，台灣向美國購買武器、以武抗統的方針不變，武器愈買愈多。

台媒日前報道，為了有效反制解放軍威脅，台灣下年度防衞預算將原本向美國採購250枚便攜式刺針導彈，大增至2,235枚。可見美國共和黨總統候選人特朗普早前公開要求台灣方面增加「保護費」，台灣當局立刻心領神會，乖乖掏出大把銀子，原先購買250枚刺針導彈花費133.7億元新台幣，現暴增至690.1億元新台幣，特朗普和美國軍工體又要開香檳也。

以武力抗拒大陸，是台灣當局謀求分裂和「台獨」、阻擋中國統一的最後防線，向美國購買武器以及武裝訓練台軍，是這道防線的最主要的構成。當然，台灣當局和分裂勢力曾經滿懷信心地指望美國會出兵協防，「保護台灣」，然而，山姆大叔從不明確態度，因為一是美國在當今形勢下，根本不想為了台灣這枚棋子和北京打仗，不但沒有勝算，而且損失慘重，毫無意義。二是美國一旦有了「出兵護台」之意，台灣方面還肯出錢買武器嗎？美國會幹這種傻事嗎？

美國清楚，只有讓台灣指望不上美國出兵護台，自己才會花大錢向美國買武器；只有這樣，甚麼價錢、怎麼交貨、售後服務怎麼算帳，都由美國說了算，是賣家市場。然而，民進黨當局、「台獨」分裂勢力為了「倚美謀獨」、武抗大陸，是不理這些的，他們為了「謀獨抗統」，是不顧一切的，甚麼「中華民族利益」、「兩岸同胞福祉」完全不在他們眼裏；不過，他們對大陸武統是怕得要死、恨得要命的，只是他們仍懷僥倖，認為有美國的各式武器、軍隊武裝和訓練，自己未必會輸。

台灣「國防部」報告指，大陸對台戰術戰法仍受限於台海天然地理環境，大陸登陸載具和後勤能力不足，尚未具備全面攻台的正規作戰能力，自欺欺人得可以。