最近歐洲政要頻繁訪華，意大利總理剛離開中國不久，挪威首相和西班牙首相也相繼上門，所為何事？當然是為了做生意。歐盟跟隨美國針對中國電動車徵收關稅，中方隨即反制，對歐盟豬肉及豬副產品、乳製品等展開反傾銷調查，於是部分歐盟國家坐不住了。尤其是作為歐洲最大豬肉出口國的西班牙，去年佔中國進口豬肉份額達22%，規模超過12億歐元，中方的反制顯然擊中其痛處。難怪西班牙首相桑切斯急急轉軚，呼籲歐盟重新考慮是否對中國電動車加徵關稅。

此一時也，彼一時也，西班牙正是積極支持對中國電動車加徵關稅的歐盟成員國之一，現在忽然自打嘴巴，確實有點尷尬。按照桑切斯的說法：「我們不需要另一場貿易戰，中國及歐盟應架起橋樑。西班牙要有建設性，嘗試尋找解決方案，讓中國和歐盟委員會妥協。」唉，早知今日，何必當初，如果西方懂得妥協，這個世界就不會有這麼多紛爭了。

還是挪威政府比較明智，一直堅持不會對中國電動車加徵關稅及單邊制裁，除了因為挪威不是歐盟國家，沒必要跟風，也因為挪威海鮮等產品需要中國市場，不想自斷財路。挪威首相斯特勒甚至明言，不會選擇「完全倒向美國」的外交路線。這年頭能夠堅持戰略自主的歐洲國家並不多，挪威大概可以算一個，儘管它也是北約成員國，始終無法擺脫美國的控制。

形勢比人強，面對中國愈來愈強大的工業和經貿實力，美國固然已沒有多少競爭優勢，歐盟更沒有多少籌碼。特別是電動車領域，歐盟先天不足，後天失調，一味跟隨美國採取貿易保護主義，只能使自己徹底喪失競爭力，最終被時代淘汰。正如加拿大一樣，明明沒有進口中國電動車，但為了向美國表忠，盲目跟風對中國電動車開徵100%關稅，這種政治操作只能證明杜魯多當局反智。中方對加拿大油菜籽啟動反傾銷調查，以其人之道還施彼身，加方終將自食其果，為自己的愚蠢付出代價。

過去中國面對貿易紛爭，往往選擇息事寧人，能讓則讓，現在則是針鋒相對，以牙還牙，這是實力的體現，也是自信的表現。這些年美國尚且打不贏貿易戰，何況是歐盟，加拿大這種國家更是不入流。歐洲政要頻繁訪華，說明有求於中國，既然如此，就必須放下傲慢，面對現實。