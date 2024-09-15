俄烏戰爭打了兩年多，兩國皆死傷枕藉，但俄羅斯始終是軍事大國，不可能輕易被擊倒；烏克蘭國弱但有美西方支持，一直捱到今時今日。然而，隨着11月美國大選舉行，誰人入主白宮，必然牽連這場戰爭的走向，是戰是和，沒有一方能拍胸脯保證。烏克蘭總統澤連斯基就最心急也最矛盾，一旦特朗普當選，他必被拋棄。為了謀定後路，做足兩手準備，繼今年7月派外長訪華後，又傳出下月將獲國家主席習近平接見。

正在北京出席「香山論壇」的烏克蘭前副外長表示，烏方與北京的外交關係有所改善，現在是時候舉行會面。他又指出，注意到中國為幫助恢復歐洲安全所付出的努力，「現在所有烏克蘭人都在等待澤連斯基總統和習主席之間的一些直接接觸」，堪稱好話說盡。

不過，澤連斯基只是美國棋子，並無個人意志，就算他多麼希望跟中國攀交情、斡旋停戰，只要拜登政府不允許，他也是沒戲唱。君不見，甩鍋中國已成美國主調，就連俄烏戰爭也不例外。儘管中方三番四次強調，並無向俄烏任何一方提供武器，但美國就是沒完沒了，由政客到傳媒再到政府高層，言必稱俄烏之所以停戰無期責在中國，真可謂姓賴。美國副國務卿坎貝爾日前又指摘北京，正在向俄羅斯提供「非常實質性」的幫助，強化其戰爭機器，以換取莫斯科向中國提供其嚴密保護的潛艇、航空和導彈軍事技術云云。

總之甚麼事情都算到中國頭上，迎合國內外民粹主義，美國就能拍拍屁股站在道德高地。其實世人皆知，世界所有亂源皆出自美國。俄羅斯本不想戰，但美國主張北約東擴威脅俄國安全；中國也不想戰，但美國為免霸權受損，打貿易戰又打科技戰。中俄抱團，根本就是美國逼出來。