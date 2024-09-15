美國眾議院通過《台灣衝突嚇阻法案》，宣稱目的在防止大陸入侵台灣，法案的核心措施是揭露並凍結大陸高層領導人在全球的資產，並切斷他們及其家人使用美國金融體系的權利。儘管美國認為，透過打擊大陸高層領導人的經濟自由度，可以迫使大陸放棄對台動武，但實際上，這非但不可能達到美方的嚇阻目的，反倒可能進一步引爆中美之間的衝突！

有些人的想法很單純，只要我掐住大陸領導人在海外的資產，那麼大陸領導層為了保護自己的利益，就只能對美國俯首聽命。但這些人似乎忘記一件事，那就是這招他們早已對俄羅斯使用過，事實證明普京並未因此退縮，反倒更與西方針鋒相對。

早在俄烏戰爭爆發，美國與歐盟凍結俄羅斯的海外資產後，全世界都看到一個問題，就是把資產擺在美國政府觸手可及的地方有着高度風險，美國隨時可以找理由凍結甚至沒收你的資產。所以這兩年這類資金大舉移出美國所掌控的金融體系，就是為了避免被美國予取予求。大陸人又不是傻瓜，難道不會發現這個問題，提早預作防範嗎？

而普京的反應也可以說明，沒有一個大國的領導人會願意接受要挾！所以若美國真的根據這個法案做出相關舉措，幾乎可以肯定，大陸絕對不會就此認慫，而會採取更激烈的報復措施。如此一來，某些人自以為可以消弭戰爭威脅的法案，到最後反倒可能成為引爆衝突的導火線。明眼人都看得出來，這個《台灣衝突嚇阻法案》，本身只是一項談判的籌碼，不過是藉由這種沒有實質意義的東西，來強調美國不願台海發生戰爭的立場，並不是要積極運用的武器。若有人以為台灣就此可以安樂，甚至穩定向台獨發展，那就未免太天真了。