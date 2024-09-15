美國國會眾議院上周復會之後，馬上炮製了一個「中國周」，通過大量涉及中國的法案，利用反華為一班政客立威。但在另一邊廂，美國企業、民眾又繼續享受中國市場、產品帶來的好處，難以割捨。這不禁令人想起幾年前搞黑暴的香港「黃絲」，一邊叫囂「支爆」，一邊卻如常使用國貨。

為甚麼美國眾議院要把許多對華法案集中在一起表決呢？因為美國總統選舉將在11月舉行。目前共和黨在眾議院佔多數，同一時間表決可以為共和黨候選人特朗普的反華形象造勢。不過，正如民主黨眾議員所說，很多草案的內容並未經過兩黨協商，能否在參議院通過尚有變數。

更重要的是，「叫了」不等於「做了」。特朗普執政時不斷脅迫盟友對華開打貿易戰、技術戰、金融戰，但歐美畢竟是商業社會，為了給企業賺錢，仍會留下空間。以最敏感的晶片市場為例，荷蘭晶片生產設備製造商艾司摩爾，今年上半年來自中國的營收仍佔四成以上。所謂限制對華出口，只是由以前的自由貿易變成要先取得政府許可證。手續是麻煩了，但並非一刀切禁止所有產品。

人工智能晶片龍頭英偉達更聰明，計劃推出專為中國市場訂製的AI晶片，剛剛能夠滿足華府的技術限制。所以中國的晶片技術近年仍在進步。

西方反華政客在意識形態上很希望中國崩潰，有如當年香港「黃絲」天天發夢「支爆」。但實際上這些「黃絲」不可能完全不用內地供應的水電、農產品和日用品，甚至有「黃絲」熱衷北上「揼骨」。歐美也是同一個情況，政客需要反華爭取選票，不過中國市場太大，企業會想出各種辦法破防。結果是政客口號喊了，與中國的生意繼續做。