連鎖健身中心舒適堡突然宣布全線暫時結業，消委會截至昨晚6時共收到超過3,800宗投訴，涉款逾1.29億元。筆者和同事多年來一直跟進健身中心和美容中心預繳式消費和不良營商手法推銷的投訴，並一直要求當局為預繳式消費訂立冷靜期，而舒適堡事件顯示有需要重提立法規範預繳式消費。

立法會經濟發展事務委員會曾於2016年5月通過動議，促請政府就強制實施冷靜期進行立法，並優先在投訴多、金額大的預繳式服務，例如健身中心和美容業，推行法定冷靜期；消委會亦於2018年4月公布的《倡議設立強制性冷靜期的研究報告》，建議政府立法規定就某些合約，包括美容和健身服務合約實施法定冷靜期。2019年初政府曾發表諮詢文件，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期的建議，展開公眾諮詢，惟因黑暴及其後經濟和消費氣氛急劇變化，立法工作無疾而終。

預繳式消費較常出現在私人教練健身、美容美髮及飲食業等，隨着預繳式消費市場不斷擴大，風險也逐漸顯現，最常見問題是商家突然關閉或停業，導致消費者無法繼續享受服務，預繳款項難以追回。此外，這些消費有的缺乏書面協議，導致雙方權利義務不明確；或是在書面協議條款設陷阱條款，免除商家責任，限制消費者權利。更重要的是，預繳的資金缺乏監管，商家可能任意挪用，一旦商戶結業或陷入財政問題，消費者便會全數損失。因此，從消費者保障的角度出發，規管預繳式消費顯得尤為重要，這不僅有助於維護消費者的合法權益，還能促進預繳式消費市場的健康發展。

首先是要求預繳式消費實施法定冷靜期及合理的退還機制。以本港保險業為例，保單冷靜期自1996年已實施，一般冷靜期為21日。筆者也曾做過保險代理，冷靜期不但對投保人有利，亦有利於專業的保險從業人員，因為可使客戶更為信任，達致雙贏局面。事實上，健身中心和美容業業界亦表示支持冷靜期立法；工會也指如果在一個月內或者較長時間可以做到按比例退款，對雙方都是保障。第二是參考外地規管經驗，訂立預繳上限，包括合約期上限及預繳金額上限，避免出現預繳了十多年、數十萬元以上的個案。第三是容許消費者在指明情況下（例如出現殘疾）取消合約，並按比例退款。

最後，筆者認為需要明確監管職責，研究引入科技管理預繳式消費。現時預繳式消費並沒有任何系統性監管，因此應明確監管職責，並研究利用雲科技、區塊鏈等科技平台，一方面對預繳式消費市場進行動態監測，另一方面減少消費者損失，而預繳資金可以由受監管的金融機構託管並作金融化操作。但在立法之前，筆者呼籲讀者在購買預繳式消費時要小心，避免一些過度長期、大額、大量的預繳消費，保障自己的「荷包」。