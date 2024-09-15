娛圈單打：隔一輪就傳一鑊　姊弟戀乾柴烈火

咪睇韓流女神宋慧喬已經四十有二，其實一樣電力驚人，離婚後一直不乏裙下之臣。傳得最耐兼傳得最勁，莫過於同長腿Oppa李敏鎬的一段緋聞。傳咗兩年，最近又被人在網上翻炒，仲言之鑿鑿話即將官宣戀情喎。

嗱，信不信由你。不過呢個世界乜都有可能，男未婚女未（再）嫁，乾柴烈火撻着又有咩出奇。即係咁，喬妹不嬲係容易戀愛的女人，出道以來有多段戀情，每次都係同劇中拍檔撻着，包括李炳憲、玄彬、宋仲基，難怪外界都覺得喬妹感情豐富，見一個愛一個。

至於李敏鎬咯喎，自從數年前承認跟秀智拍拖，之後又承認分手，就未有新戀情傳出。直到兩年前同喬妹一齊擔任名牌代言人，一齊飛到外國出席時裝騷，仲坐埋一齊甜笑合照，咁就傳出二人看對了眼，墮入愛河！其後李敏鎬仲被踢爆，初出道受訪直認喬妹係佢理想型。粉絲亦唔介意二人有5年年齡差距，對緋聞非常受落。

既然唔似得香港「兒登」認愛林明禎引爆脫粉潮，李敏鎬亦從來冇強烈否認緋聞，結果每隔一輪就傳一鑊，粉紅泡泡滿天飛。韓媒曾認真研究，何解二人會有戀情傳出，發現源頭來自中國網絡。按往績觀之，內地傳得出嘅，九成九係假新聞，最經典莫如梁朝偉日本金屋藏嬌，激到一向低調的偉仔都要高調澄清。

但正如本欄前述，呢個世界冇嘢係不可能，看似大纜扯唔埋的兩個人，一撻着隨時愛個天昏地暗！講真，喬妹失婚後都Dry咗好耐，根本唔符合佢多情的個性，既然跟宋仲基都係姊弟戀，愛上李敏鎬又好奇怪咩？一啲都唔奇囉！