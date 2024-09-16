世界視線：美鷹派轉戰中國　比對付俄更艱難

儘管美國已經身陷俄烏及巴以戰爭中，但美國鷹派思念計算的，是要和中國作終極較量，目前美國已經在俄烏及巴以戰爭中開始啟動收割及收網的階段，東歐的舊蘇聯及西歐舊武器庫存已經消耗至盡頭，歐洲向美國購買的新軍事裝備及武器訂單開始雪片飛來，美國軍工體系預期大賺特賺。

另外是歐洲的油氣也有可觀部分由俄羅斯轉由美國提供，可憐因斷捨俄平價油氣的歐洲國家，長遠很難與俄羅斯修復回到戰前水平，致使工業生產成本急升，走向生產萎縮，大量工業外遷，也將可觀財富向美國轉移，墮入美國政府給歐洲設下的債務陷阱，並使歐洲金融經濟被美國大財團支配。即使俄烏及巴以戰爭停火，美國軍工、大油氣企業及金融集團的利益收割還會持續一大段時間。

完成了這個階段對歐洲的收割，下一步就是向西太平洋伸手。美國鷹派對中國的挑釁當然會重複烏克蘭的劇本，拉攏找尋新夥伴及代理人，當前的夥伴除了日韓美的三邊防務合作，更有澳英美的三方安全夥伴關係（AUKUS）及美日印澳的「四方安全對話」（Quad）。美國政府可拉攏的還有越南、有軍事結盟的菲律賓和印尼，還有台灣，因為它們和中國均有利益、領土或主權衝突，這一批可以成為理想的戰爭代理人，當中以台灣和菲律賓對美國最屬優選，尤以中菲關係發展最為惡化。

有軍政專家指出，其實越南在其聲稱的水域佔領及造島情況非常嚴重，但中國都態度容忍。相反，菲律賓以往一直接受中國的「胡蘿蔔政策」，中國在菲的大量投資及基建帶來了經濟發展及兩國和諧的關係，但兩年前小馬可斯上場後，透過加強與美國的軍事聯盟、違背憲法容許美國駐軍及容許美國設置中程及短程導彈威脅中國，均激怒中國，可見中國最顧忌的是東南亞鄰國主動拉攏或被美國誘使形成具軍事威脅的敵對關係。

然而，俄烏戰爭說明了一個事實，就是美國的北約及其他盟友不想介入核子戰，但又無法提供足夠武器支援烏克蘭打敗俄羅斯。面對工業及軍備能力更強大的中國，美國會更難提供足夠及有效致勝的軍備及武器，更難找到比烏克蘭更不怕焦頭爛額的盟友及更強大的戰爭代理人。菲律賓及台灣比不上，連日本和南韓都比不上。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻