美國這些年似乎特別緊張「外部勢力」干預它的總統大選，當政者、各色政客，媒體情報機構都會大談特談這方面的情況和動向。這樣的舉動表明，美國這些年對外政策樹敵甚多，連連碰壁，美國打不垮別人，就十分擔心它的對外碰壁會有反作用，影響美國總統大選，尤其是在美國內鬥嚴重、社會撕裂的時候，候選人愈加「敏感」、心虛，生怕「外部影響」、「別人議論」會不利自己，有利對手。

今次大選，就是到了這樣「嚴重時刻」。美國情報機關日前「警告」，俄羅斯、伊朗和中國，正加強努力影響美國大選和其他選舉結果，把目標對準美國選民，展開愈來愈多的複雜影響力行動；美情報機關還「警告」，其中以俄羅斯最活躍，試圖說服美國選民支持共和黨總統候選人特朗普。美國情報官員說，確定俄羅斯、伊朗和中國是虛假資訊最主要傳播者。

這段時間，除了美國情報機構胡說八道，誣衊、抹黑中國之外，華府、白宮也大放厥詞，例如國安顧問沙利文、國務卿布林肯等，都當眾或與中方商談中美關係時，「一本正經」地要求中國莫「干預」美國大選，中方也一再駁斥美方。

中國當然不會干預美國大選，但中國會十分關注美國大選的選情和結果，因為美國的對華政策會因不同人當選總統而有所不同，對中美關係影響可大可小，中國要做好研判、準備和部署。而從克林頓、小布殊、奧巴馬開始，美國的總統大選就已把如何「對付中國」當成重大外交話題，夾槍帶棒攻訐中國，抹黑中國，這些政客都要製造「中美對抗」爭取選票。到了特朗普和拜登爭總統，美國的「國策」已成「中國是美國最大的競爭者」，「是美國最大的威脅和挑戰」，特朗普和拜登政府已經把這項國策踐行了7年多。

今次大選，不論誰人當選，此國策都會繼續，他們當然都會反對中國「干預」美國大選也。