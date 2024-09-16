近期科技界最關心的話題莫過於華為和蘋果同時舉行新品發布會，華為推出全球首款三摺疊屏手機，蘋果則推出iPhone 16系列智能手機和蘋果手錶等，大有互別苗頭的味道。從市場初步反應看，華為新產品似乎獲得比較正面的肯定，起碼在中國內地的風頭明顯蓋過競爭對手，即使售價將近兩萬元，依然受到消費者熱烈追捧，一經面世預約人數就迅速突破500萬。有外媒認為，華為選擇與蘋果同一天發布新機，不僅展示一較高下的意圖，背後還折射出中國抵制美國制裁的強烈信號。

沒錯，美國動用國家力量並拉攏盟友不擇手段打壓華為，不但沒有將其壓垮，反而令其愈鬥愈勇，老美恨得牙癢癢，卻無可奈何。華為去年實現全球銷售收入7,042億元人民幣，按年增長9.63%，為2019年以來最大年度增長，淨利潤達到870億元。這反映了一個事實，華為已經度過最艱難的時刻，正以全新姿態再度出發，上次推出Mate 60 Pro系列智能手機，意味打破美國技術封鎖，這次發布全球首款三摺疊屏手機，更是前所未有的技術創新。

有人說，華為智能產品無論是從晶片上，還是從內存乃至存儲容量上，都已領先蘋果一個量級。這種說法誇張嗎？絕對不是，近年來蘋果一直在吃老本，創新能力大不如前，這是不爭的事實。最難能可貴的是，華為經過長期投入和技術累積，已實現從量變到質變的飛躍，除了晶片和操作系統完全自主，絕大部分零部件也是國貨，不必再仰人鼻息，也不必擔心美國制裁。

蘋果行政總裁庫克最近在接受媒體訪問時也承認，中國早已不是一個低勞動力成本的國家，工藝技術非常先進，而且人才儲備力量龐大。他舉了一個例子，在美國召集工程師開會，一個會議室都坐不滿，而在中國開會的時候，工程師可以坐滿好幾個足球場。這就是中美人才儲備的鮮明對比，隨着中國科研投入持續增加，科技隊伍不斷壯大，更多技術突破是可以預期的，華為的成功只是一個縮影而已。

當然，中國愈是成功，美國打壓就會愈猛烈，這也是可以預期的。最近美國國會一口氣通過多項針對中國的法案，可見老美已徹底瘋狂。那又如何？再多的法案也無法阻止中國發展。留給美國的時間已經不多，現在還能張牙舞爪，再過幾年就囂張不起了。